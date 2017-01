CASO CABEZAS

“Esta noticia duele y genera impotencia”

El 25 de enero se cumplirán 20 años del asesinato de Cabezas.

Así lo expresó a Info Región Gladys Cabezas, la hermana del reportero gráfico asesinado el 25 de enero de 1997, sobre la libertad condicional otorgada a Gustavo Prellezo, condenado a cadena perpetua por el crimen.

A días de cumplirse 20 años del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, sus familiares y amigos se encontraron con una noticia tristemente sorpresiva: en plena feria judicial, la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores decidió beneficiar con libertad condicional al ex policía bonaerense Gustavo Prellezo, condenado a cadena perpetua por el crimen.



Al enterarse de esta resolución, Gladys Cabezas, hermana de José Luis, expresó que están “muy dolidos y con impotencia” y advirtió que “ninguno de los asesinos cumplió con las condenas porque están todos con prisión domiciliaria”.



“Estamos bastante doloridos por lo que pasó porque este tipo es un asesino y ni siquiera le hicieron una pericia psicológica. Lo dejaron libre solamente por haber estudiado abogacía e ir los domingos a misa. Me parece que es demasiado, y estamos muy mal porque la justificación que dan es muy pobre y la realidad es que tenemos asesinos en la calle”, expresó Cabezas en diálogo con Info Región.



En su fallo, la Cámara de Dolores destacó la "superación personal" de Prellezo en base a sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.



Gladys aseguró, en este sentido, que es una noticia que los “toma por sorpresa”, sobre todo “porque se realiza en el marco de la feria judicial”. “Esto no nos deja mucho margen de acción, pero bueno estamos acostumbrados a este manejo de la Justicia”, lamentó.



“Ninguno de los asesinos cumplió la pena. Están todos libres con prisiones domiciliarias. Lo que pasa es que ya no somos parte de la causa así que son medidas difíciles de revertir. Tenemos unos jueces que son un verdadero desastre”, aseveró.



Veinte años sin José Luis. Por otra parte, Gladys se refirió a que la decisión se da en el marco de días muy especiales ya que el 25 de enero se cumplirán 20 años del asesinato de su hermano.



“Seguimos adelante y la verdad sentimos un apoyo muy grande por parte de la gente, de la ciudadanía en general, ellos siempre están demostrándonos cariño”, finalizó.



El crimen. El homicidio de Cabezas fue cometido el 25 de enero de 1997 tras una fiesta de cumpleaños en la casa del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar.



Para la Justicia, la víctima fue capturada en un operativo clandestino supervisado por los policías Aníbal Luna y Sergio Camaratta, y luego llevada hasta una cava de un camino rural de General Madariaga, donde Prellezo lo asesinó de dos disparos en la cabeza e incendió su cuerpo dentro del auto que utilizaba para la cobertura periodística de la temporada de verano.



Tras una compleja investigación criminal, el juez de Dolores que instruyó la causa, José Luis Macchi, determinó que el empresario fallecido Alfredo Yabrán fue el autor intelectual "mediato" del crimen de Cabezas y su jefe de custodia, el ex sargento del Ejército, Gregorio Ríos, el inmediato.







HPF de la redacción de Info Región.