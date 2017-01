EN LA REGIÓN

El temporal provocó caída de árboles y voladura de techos

Fotos: Redes sociales

Desde el cuartel de BVLZ precisaron a Info Región que trabajan en la asistencia de los damnificados por los fuertes vientos, que provocaron la caída de postes, árboles y semáforos. También informaron sobre la voladura de techos de chapa. En Echeverría hubo vecinos autoevacuados y varias zonas están sin luz por cortes en los cables del tendido eléctrico.

Esteban Echeverría fue uno de los distritos más afectador por el temporal, sobre todo la localidad de Monte Grande donde, según aseguraron desde el cuartel de Bomberos, se están atendiendo varios casos, con el registro de vecinos autoevacuados por la voladura o rotura de techos. "Todo en la zona del centro del distrito y alrededores; hubo varios árboles caídos, sobre el tendido eléctrico y sobre viviendas. También hay muchos cortes de luz", indicaron a Info Región los bomberos.



Almirante Brown. El Municipio comunicó que las áreas de Servicios Públicos, Defensa Civil, Espacio Público, Desarrollo Social y Salud realizan un trabajo en conjunto para "dar respuestas a los vecinos ante el fenómeno climático que consistió en la caída de 40 milímetros de lluvia en pocos minutos y ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora que afectaron a la zona".



Desde el Cuerpo de Bomberos del distrito informaron a este medio que "no hubo muchos daños, a excepción de algunos árboles y postes caídos por el viento".



Confirmaron que no se registraron evacuados o víctimas.



Lanús. Desde el destacamento Oeste del cuartel de Bomberos de Lanús señalaron que "hubo muchos cables cortados por la caída de árboles y de postes de luz". Tampoco registraron autoevacuados por inundaciones o daños en viviendas.



En tanto que en el destacamento Este señalaron que no recibieron ningún llamado por caídas de árboles, postes de luz o daños en viviendas.







