AL SERVICIO DE LOS MÁS VULNERABLES

La esperanza de salir adelante sigue intacta

Un año movido para asociaciones que trabajan por los que menos tienen.

Hogares, comedores y organizaciones sociales coincidieron en que 2016 fue un año complicado por la realidad social y los inconvenientes que surgieron para pagar las facturas de luz y gas. Sin embargo, la mirada hacia el futuro es con esperanza.

Trabajar al servicio de la niñez es el punto en común de hogares e instituciones que tienen como fin incluir, contener y garantizar los derechos de los más pequeños. Casa MANU, que alberga a chicos con HIV, y el hogar Leopoldo Pereyra son algunas de las instituciones que funcionan en la región con ese objetivo, pero también los clubes de barrio.



También se resaltan por su trabajo entidades y ONG's, como es el caso de Fundación Sí. En el año que ya se fue, el invierno fue extenso y las recorridas nocturnas estuvieron siempre presentes.



Casa MANU. En el hogar residen niños con VIH. Desde hace 13 años trabajan para incluir, contener y concientizar, además de garantizar los derechos de estos chicos y chicas. La fundadora y directora del hogar, Silvia Casas, indicó a Info Región que lo negativo en 2016 fue el aumento en los servicios de luz y gas, que complicó la situación. “Las facturas mensuales son altísimas y se hace muy difícil pagarlas”, contó.



“Fue un año lleno de emociones y momentos compartidos, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado y por haber sido parte de nosotros”, expresó la primera mujer en la Argentina en adoptar a un nene con VIH.



Al igual que en años anteriores, con el objetivo de paliar la situación económica, realizó varias actividades entre las que se encuentran la Correcaminata y la feria americana.



Clubes de barrio. También tuvieron un año movido, principalmente por los reclamos contra los aumentos en los servicios básicos y por ser reconocidos por parte del Estado como entidades de bien público para acceder a una tarifa social.



Resaltando su contribución social y cultural para el barrio, los clubes aunaron los reclamos y se organizaron con marchas y distintos actos realizados en todo el país. En diálogo con Info Región el integrante de la Unión Nacional de Clubes de Barrio y titular del flamante Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines (OSECBA), Cristian Font, enfatizó que el año “fue muy difícil” y destacó la unión entre las asociaciones barriales.



“Los servicios de gas, agua y luz son un derecho humano y no una mercancía, y todos tenemos la necesidad y el derecho de pagar tarifas justas. Y hoy, estas tarifas que quieren llevar adelante no son justas y nos están dejando afuera de usar un servicio que es vital para todos los usuarios en general”, advirtió.



Además, puntualizó que “con el registro que propuso el Gobierno para los clubes, muchos van a quedar excluidos a menos que cambien las condiciones de inscripción” ya que hay papeles que se piden que los clubes no tienen al día. “Esperamos que empiecen a pensar en la gente”, enfatizó Font.



Fundación Sí. La ONG realizó durante este año las tradicionales salidas nocturnas para dar una mano a las personas en situación de calle, y también llevó adelante la “Fábrica de juguetes” para acompañar a los más chicos en las Fiestas.



"Fue un gran año para nosotros. Arrancamos a las corridas con un nuevo grupo de voluntarios que se sumaron a las actividades que realizamos en el año. Tuvimos dos fábricas de juguetes, más la colecta, que repartimos en distintos comedores de la zona. En el verano vamos a seguir con las recorridas y también planificando otras actividades", destacó Maximiliano Pascua, referente de Fundación Sí en Lomas.



Hogar Leopoldo Pereyra. Desde el lugar que funciona desde hace 45 años en la sede de Alvear 920, donde se erige la conocida “Quinta Los Leones”, en Banfield realizaron un balance en las redes sociales en el que agradecieron a todos los que “dieron una mano” en 2016.



El lugar actualmente alberga a 38 chicos de entre 1 y 11 años. La directora del Hogar, Haydé López, expresó en este sentido que “con las donaciones han colaborado mucho” para seguir adelante.



“Quiero agradecer en nombre del hogar, y de los 38 corazoncitos que son el motor para esto, a todas las personas que se suman día a día a dar una mano a todos los que estas semanas con tanto amor se acercaron a compartir con los peques tardes mágicas. Gracias de corazón”, escribió.



