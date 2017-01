BUEN CIERRE DE 2016

Mercado inmobiliario: Apuestan al "crecimiento" en este 2017

Donsanto realizó un balance "positivo" del 2016, y se mostró "optimista" de cara al 2017.

Desde el Colegio de Martilleros de Lomas de Zamora manifestaron su optimismo porque el cierre de un 2016 que “finalmente fue positivo”. “Hay una necesidad de mejora en la actividad y por suerte, se están viendo mejores resultados”, resaltaron.

El titular de la entidad, Juan Carlos Donsanto, señaló a Info Región que el cierre del último año fue “positivo” a partir del incremento “importante” en el número de operaciones completadas en la región.



“El balance positivo se ve sobre todo en las propiedades de bajo monto. Desde los créditos, que inicialmente no tuvieron la evolución esperada, hasta los valores que son próximos a los 100 mil dólares”, explicó Donsanto.



La máxima autoridad del Colegio de Martilleros local explicó que lo que “activó al mercado” tuvo que ver con “mover la base de la pirámide” de la oferta y demanda inmobiliaria. “Con las operaciones, de a poco, se va llegando hasta los precios más altos”, indicó Donsanto, quien también resaltó que “el blanqueo a inmuebles finalmente fue un factor positivo y generó algo que no se esperaba que resulte”.



Las expectativas para 2016. Con respecto al año que recién arrancó, Donsanto afirmó que esperan “seguir creciendo”. “Es evidente, ya que se puede ver y palpar, el tema de la construcción que, si bien no tiene los ritmos que supo tener en otro momento, se ha activado”, sostuvo. “A fines de 2015, y con la asunción del nuevo gobierno, todo estaba paralizado; un poco porque estaban todos expectantes sobre cuáles iban a ser las medidas y cómo iban a evolucionar. Pero se ha vuelto a poner en marcha el mercado y por suerte se están viendo mejores resultados”, completó Donsanto.







