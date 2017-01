PASANTÍAS LABORALES

Desde la CTA temen "explotación" y "flexibilización laboral"

Micheli cuestionó duramente a Ponte por sus declaraciones con respecto a una eventual reinstalación del sistema de garantías.

Pablo Micheli advirtió a Info Región que “no hay garantías de que esto no desemboque en una flexibilización”, ante la posibilidad de que el Gobierno decida reinstalar un sistema de pasantías laborales. Calificó como "el sueño de los CEOS" esto de "facilitar mecanismos de contratación y de despidos".

El dirigente sindical manifestó que el gobierno nacional “intenta convencer a los sindicatos y a la opinión pública asegurando que las pasantías ‘son una escuela de formación’ para los jóvenes, algo que no sería malo”. “Porque estamos hablando de aprender dentro de un trabajo y cobrando un salario”, explicó Micheli.



“Pero el problema surge porque qué nos garantiza a nosotros de que el Ministerio de Trabajo está en condiciones de controlar esas pasantías para que no se transformen en una gran explotación de los jóvenes y de los trabajadores, algo que después desemboque en una flexibilización laboral en donde se cambian continuidades de la pasantías contra los despidos”, cuestionó el referente de la CTA Autónoma.



Contrataciones y despidos. El secretario de Empleo de la Nación, Miguel Ángel Ponte, consideró necesario hacer más sencillos los mecanismos de contratación y despido en el mercado laboral e indicó que "debe ser como en el organismo humano comer y descomer", algo que Micheli calificó como “una locura” y “de una impunidad altísima”.



Además, para el dirigente sindical esta facilidad de mecanismos es “es el sueño de los CEOs que están en este gobierno”, y remarcó que muchos funcionarios “no entraron para hacer patria, sino que ocuparon ese cargo justamente por ese objetivo: seguir bajando los costos laborales e insistir con las políticas flexibilizadoras”. Y completó: “Las declaraciones de Ponte son propias del estilo frío y brutal con el que se maneja los CEOs en su concepción de relación con los trabajadores. Esta concepción es de hace 50 años atrás, y no de ahora que es el tiempo de democratizar las relaciones laborales”.







PF de la redacción de Info Región.