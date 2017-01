RESTRICCIONES EN MEDICAMENTOS

Lanaro: “PAMI estaba perdiendo millones de pesos”

Lanaro justificó el recorte de medicamentos a jubilados porque "no necesitaban el subsidio".

El legislador macrista se mostró a favor de la medida que limita la entrega de medicamentos a jubilados. Aclaró que “se va a analizar caso por caso” y que “los descuentos no se van a tocar”.

El senador bonaerense de Cambiemos Walter Lanaro defendió la medida del PAMI que rever la entrega de medicamentos a ciertos jubilados y sostuvo que apunta a “que los recursos lleguen a quienes más los necesitan”.



“Había jubilados a PAMI que realmente no necesitaban el subsidio en medicamentos, como dijo Carlos Regazzoni (titular del organismo), porque vacacionan en Punta del Este, tienen yates, autos último modelo y utilizaban este beneficio”, afirmó Lanaro en diálogo con Info Región.



En ese sentido, sostuvo que “se va a analizar caso por caso, y esto es importante destacarlo, porque quienes lo necesiten van a seguir recibiendo el 100 por ciento de la cobertura de los medicamentos”.



“Los descuentos no se tocan, van a seguir siendo lo mismo, del 70 o del 80 por ciento de acuerdo a lo que le corresponda”, afirmó, y ratificó que “el descuento del 100 por ciento es un subsidio social que se estaba entregando indiscriminadamente a quienes no lo necesitaban, perjudicando a aquellos que más lo necesitan”.



Beneficios para los más necesitados. Lanaro señaló que “son millones y millones de pesos los que el PAMI estaba perdiendo y en lugar de favorecer a quienes más lo necesitan, estaba favoreciendo a aquellos que quizás tienen las posibilidades como para solventarse esos gastos”.



“Indefectiblemente este reordenamiento del organismo va a impactar positivamente en aquellos que más lo necesitan, sin ningún tipo de dudas, como todas las medidas que está tomando el PAMI ahora”, sostuvo el legislador.



Indicó, en ese marco, que “hoy se compran prótesis de la misma calidad que en 2014 pero a un precio muchísimo menor, teniendo en cuenta las variables inflacionarias”. “Entonces, eso es consecuencia del reordenamiento que se está haciendo en el organismo para optimizar los recursos y que le lleguen a quienes más lo necesiten”, manifestó Lanaro.



PR de la Redacción de Info Región