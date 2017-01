MERCADO LABORAL

El Gobierno apuesta a implementar sistema de pasantías

El secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, fue el vocero del Gobierno.

Si bien se evita la referencia a una flexibilización laboral, el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, confirmó que se planea el regreso del sistema de pasantías y hasta sugirió que incorporar o despedir a personal debería ser como "comer o descomer".

El Gobierno confirmó que este año se podría apostar a la vuelta de un sistema de pasantías laborales. Lo aseguró por medio del secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Miguel Ángel Ponte, quien lo presentó como "la única posibilidad" de acceder "al mundo real del trabajo" para los estudiantes o trabajadores y desocupados sin formación.



El funcionario, además, adelantó que se impulsará un "blanqueo laboral" y consideró necesario hacer más sencillos los mecanismos de contratación y despido en el mercado laboral: "Debe ser como en el organismo humano comer y descomer".



"La única forma de integrar la educación con el mundo del trabajo es con prácticas formativas", definió Ponte. El ex director general del Grupo Techint sostuvo que "la posibilidad de entrar y salir (del mercado laboral) hace a su esencia; es como comer y descomer".



"Si todos ellos no pueden tener una fluida presencia de aprendizaje en el mundo del trabajo y de las empresas, tampoco vamos a tener la posibilidad que aunque haya trabajo, de que haya empleabilidad sobre estas personas", defendió respecto a la posibilidad de instalar un esquema de pasantías o prácticas laborales.



También habló de "favorecer un blanqueo laboral aplicando después esquemas muy serios de fiscalización". Aseguró además que "el empleo no registrado en Argentina es un drama y para el Gobierno es un tema prioritario". Y que "la competitividad requiere costos razonables".



El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, buscó alejar la palabra "flexibilización" del esquema oficial de generación de empleo. "Ese es un término que está lejos de lo que queremos. Nosotros buscamos que haya más producción, porque eso va a generar más trabajo en la Argentina y para eso tenemos que pensar cómo producir mejor y es lo que hemos hecho", según sostuvo en declaraciones radiales.