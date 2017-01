La FIFA aprobó un Mundial de 48 equipos

Habrá 16 grupos con tres selecciones cada uno, de los cuales dos se clasificarán para la próxima fase. A partir de dieciseisavos, se jugará por sistema de eliminatoria.

La FIFA aprobó este martes la ampliación de 48 equipos para el Mundial del 2026, cuyos participantes se dividirán en 16 grupos de tres miembros cada uno.





The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting.