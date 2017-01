EN EL CENTRO PORTEÑO

Incidentes en Once: Policía desalojó a manteros

Los vendedores reclaman un lugar para por vender los productos y se vivieron momentos de extrema tensión.

Los vendedores ambulantes se apostaron temprano sobre la avenida Pueyrredón. El cordón policial avanzó, arrojando gases lacrimógenos, para despejar la zona. Los manifestantes arrojaron piedras.

Un fuerte operativo de seguridad se montó esta madrugada en el barrio porteño de Once, para evitar que los manteros se instalaran en la zona. Los vendedores reclaman un lugar para por vender los productos y se vivieron momentos de extrema tensión.



Manteros cortaban parcialmente la avenida Pueyrredón, cuando un grueso cordón de efectivos de Infantería avanzó sobre ellos para despejar la zona. Mientras los policías arrojaban gases lacrimógenos para dispersar, los manifestantes tiraban piedras.



"El operativo fue pedido por la Fiscalía General a modo de prevención para impedir la venta en el espacio público. Lo que se hizo fue un operativo durante la noche para evitar que los manteros se instalen durante la mañana y el personal de la Ciudad desarmó las estructuras que estaban montadas sobre la recova en Pueyrredón", confirmó Luis Cevasco, a cargo de la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires. Y continuó: "Se trató de una medida de prevención, como se hizo en su momento sobre Rivadavia y Acoyte y sobre la calle Avellaneda".



Por su parte, Omar Guaraz, de la organización Vendedores Libres, indicó a Télam que "muchos compañeros sabían que se iba a realizar este operativo y entonces no armaron y retiraron las cosas, pero otros no y se llevaron todo". "El barrio está militarizado. Nos dijeron que también se hicieron algunos allanamientos en los domicilios particulares de los vendedores y creemos que hay detenidos", indicó Guaraz, lo que fue desmentido por Cevasco, quien señaló que "sólo se está trabajando sobre la vía pública, en ningún momento se ordenaron allanamientos".



Guaraz describió que "si bien la población que vende en Once es fluctuante, por día deben trabajar allí entre 1.500 y 3.000 compañeros". "En los últimos cuatro años fueron desalojados 5.000 manteros en Avellaneda, Caballito y otros puntos de la Ciudad. Ninguno de esos compañeros fue relocalizado como le prometió la Ciudad. Las personas que venden en la calle son trabajadores y lo hacen porque no tienen otro medio de vida", indicó.