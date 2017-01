AGENDA OFICIAL

Macri recibió a Vidal en la Casa Rosada.

Tras anunciar el acuerdo para producción de gas no convencional en Vaca Muerta, el Presidente almorzó con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Más tarde, le tomará juramento a Dujovne y Caputo.

En el marco del segundo día de actividades oficiales, tras la vuelta de sus vacaciones, el presidente Mauricio Macri se reunió con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



Antes del almuerzo en Casa de Gobierno, Macri anunció un acuerdo para producción de gas no convencional en Vaca Muerta. En el acto, pidió: “Seamos solidarios, necesitamos volver a darle realmente el valor que tiene la energía para la sociedad. La energía es vital, sin energía no se crece como país, la energía permite que la fábrica se abra y los hospitales funcionen, llevar los chicos al colegio”.



El acuerdo establece que el Estado Nacional garantizará hasta 2020 un precio mínimo a los productores de gas, extendiendo el Plan Gas. Además, invertirá en obras de vialidad y de ferrocarriles para mejorar la logística del sector. Por su parte, Neuquén se compromete a no aumentar los impuestos y a mejorar la infraestructura vial en la región.



Por otro lado, las empresas que participarán de la extracción de gas en Vaca Muerta (YPF, Total, Pan American Energy, Chevron, Shell y Dow) se comprometerán a planes de inversión que, combinados, llegan a 5.000 millones de dólares en 2017 y a 15.000 millones de dólares por año desde 2018. Mientras, los sindicatos aceptan incluir mejoras de productividad en sus convenios colectivos.



Vidal también encabezó un acto en la previa al encuentro con el Presidente. Inauguró el puente "El Taurita" en el partido de Tigre, que permitirá a peatones y vehículos cruzar el río Reconquista, como parte del Plan Hidráulico realiza la administración provincial.



De la ceremonia en territorio massista participaron también el vicegobernador Daniel Salvador; los subsecretarios de Asuntos Municipales, Alex Campbell; y de Infraestructura Hidráulica, Rodrigo Silvosa; el intendente de Tigre, Julio Zamora; el jefe comunal de San Fernando, Luis Andreotti; y dirigentes locales.



El nuevo puente une la localidad de El Talar, en Tigre, con el vecino partido de San Fernando, lo que beneficiará diariamente a unos 500.00 vecinos. La obra, reactivada en mayo de 2016 por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, es parte de una serie de mejoras y obras de saneamiento socioambiental integral del río Reconquista, facilitando su desembocadura en el río Luján; aliviando la situación en los 13 municipios de la cuenca que lleva su nombre.



Jura de funcionarios. La agenda del Presidente continuará con la ceremonia en la cual le tomará juramento a los designados ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y Finanzas, Luis Caputo. El acto se desarrollará a casi dos semanas de las designaciones, tras echar a Alfonso Prat Gay.



Dujovne es un economista de extensa trayectoria en el ámbito privado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y con estudios de posgrado en el Instituto Torcuato Di Tella. Además se desempeñó como economista jefe del Banco Galicia, y fue consultor del Banco Mundial para la oficina de la institución en Buenos Aires y Washington. También asesoraba al bloque radical en el Senado de la Nación, cargo al que renunció al conocerse su nombramiento como ministro.







Caputo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Economía y Finanzas en el Posgrado de la Universidad Católica Argentina. Se desempeñó como jefe de negocios para América Latina entre 1994 y 1998, y el mismo cargo para Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank entre 1998 y 2003 y desde ese año hasta 2008 fue presidente de la sede argentina de dicho banco. En diciembre de 2015 asumió como secretario de Finanzas del gobierno de Macri y durante su gestión tuvo un rol clave en la negociación con los llamados fondos buitre.