San Martín comenzó con la pretemporada

San Martín de Burzaco comenzó con la pretemporada.

El equipo de Burzaco puso primera ayer a sus entrenamientos, de cara a lo que será la segunda parte del campeonato. Leandro Fernández, Lucas Tricarichi, Julio Ledesma y Martín Gianfelice se ausentaron y no seguirán en el club.

El plantel de San Martín de Burzaco finalizó con el tiempo de descanso y comenzó ayer su pretemporada de cara a lo que será la segunda parte del campeonato de Primera C, en el que intentará revertir su presente y empezar a escalar posiciones.



Los jugadores arrancaron con la práctica, a partir de las 9:30, en las instalaciones del Francisco Boga, escenario en el que realizaron trabajos físicos. Allí continuarán con los trabajas durante la semana.



Bajas



El comienzo de temporada no trajo las mejores noticias para San Martín de Burzaco, ya que son varios los jugadores con los que no podrá contar para lo que será el primer semestre del 2017.



En ese sentido, a la salida de Martín Gianfelice (volvió a Berazategui), se le sumaron los éxodos de Leandro Fernández, Lucas Tricarichi y Julio Ledesma. El último de los jugadores inhibió al club ante la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por una deuda que mantienen con él.



En cuanto a las caras nuevas que podrían arribar al Azul, todavía es una incógnita. Debido a la crisis económica de los clubes argentinos, desde la institución de Burzaco aún no han iniciado negociaciones por incorporaciones.



El cuerpo técnico



Tras ser designado Diego Galeano como entrenador del primer equipo de San Martín, el técnico confirmó a los colaboradores que tendrá para afrontar este desafío. En ese sentido, ellos serán: Daniel Stechina (ayudante de campo), Gustavo Unzalo (preparador físico), Juan Gómez (entrenador de arqueros) y Alberto Cutuli (psicólogo).



SC de la redacción de Info Región.