PRIMERA DIVISIÓN

Lanús cerró su primera incorporación: Matías Rojas

Matías Rojas se entrenó por la mañana y a la tarde estampó su firma. (Fotos: prensa Lanús).

El joven guaraní de 21 años estampó esta tarde su firma en el contrato que lo unirá al Granate por un año y medio a préstamo. El volante, que viene de desempeñarse en Cerro Porteño, tiene un opción de compra de un millón y medio de dólares por el 70 por ciento del pase. Brian Montenegro, por su parte, se ausentó de la práctica sin permiso y viajó a Paraguay.

El plantel de Lanús llevó a cabo esta mañana su segundo día de pretemporada, en la cual intentará ponerse de la mejor manera física y futbolística para afrontar lo que será la segunda parte del campeonato de Primera División.



Por la tarde, el cuerpo técnico encabezado por Jorge Almirón recibió una grata noticia, ya que el Granate cerró su primera incorporación: Matías Rojas. El joven paraguayo, de 21 años, arribó a la institución proveniente de Cerro Porteño.



El mediocampista estampó hoy su firma en el contrato que lo vinculará con Lanús por un año y medio a préstamo. Además, el Granate tiene una opción de compra de un millón y medio de dólares por el 70 por ciento de su pase.



Conflicto



No todas las noticias son positivas en Lanús. Es que mientras los jugadores se entrenan en el polideportivo de Guidi y Arias, Brian Montenegro se ausentó a la práctica de hoy sin permiso y viajó a Paraguay.



El delantero de 23 años hizo público su interés de no continuar en el club (pese a tener contrato vigente) y su deseo de regresar a su país por problemas personales. No obstante, desde la Comisión Directiva del Granate le negaron el permiso de viajar, pero el atacante lo hizo de todas maneras.



En consecuencia, desde Lanús anunciaron que lo intimarán para que retome sus tareas. “Tendrá que justificar sus inasistencias y, de ser necesario, lo sancionaremos. Estamos al día con él”, expresaron desde el club.



"Vine a arreglar algunas cosas. Me fui a hablar con el técnico y el club. Me entendió el técnico, se puso de mi lado, pero los dueños de mi pase no estaban contentos por la información que les di, pero lo más importante es mi familia. Al presidente (Nicolás Russo) no le gustó para nada. Ahora estoy acá y veremos qué pasa. Miguel (González Zelada) dice que hay equipos que me quieren, pero debo solucionar primero con Lanús y luego mi tema personal, que es importante. Si me toca entrenar solo, lo haré para no perder ritmo”, expresó el delantero, tras arribar a Paraguay.



El representante del jugador, por su parte, explicó: “Pese a su predisposición, a Montenegro no se lo tiene en cuenta por ahora en Lanús. La directiva le dijo que no se iría a Paraguay y que se debe quedar hasta junio. Me parece que no creyeron la gravedad de su problema familiar. Con toda honestidad digo que me gustaría que Brian juegue en Olimpia o en Libertad. En Cerro no se pudo dar”.



“Lastimosamente no pudimos resolver la salida de Brian a través del diálogo y la diplomacia. Brian le dijo a la dirigencia de Lanús que si no le comprendían, igual iba a venir a Paraguay. Le comunicó por escrito que abandona su contrato. No sé por qué tanto despelote si ni lo hacen jugar. No sé por qué es tan traumática su salida entonces. Brian tiene su mujer, ella está acá y no puede volver a Argentina, está embarazada. También tiene un familiar gravemente enfermo y eso le comunicó al club. No está en condiciones psicológicas de seguir en Argentina. Igual, si era Miguel Almirón el jugador que pedía ser considerado, iban a buscarle la vuelta”, concluyó González Zelada.



No viaja



Fernando Barrientos era uno de los jugadores que Colo Colo de Chile pretendía contar para afrontar el 2017. No obstante, el presidente de Lanús descartó la posibilidad que emigre a la institución trasandina.



Asimismo, en las últimas horas surgió la chance que el mediocampista sea refuerzo de Independiente, situación por la que habrá que esperar para saber cuál será el futuro cercano de Barrientos.