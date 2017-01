ELECTRODEPENDIENTES

Familiares advierten que “siguen llegando facturas impagables"

Los pequeños electrodependientes deben estar conectado las 24 horas a un concentrador de oxígeno.

En diálogo con Info Región, Mauro Stefanizzi, papá de Joaco, indicó que “a todas las familias les están llegando facturas impagables” que si no son abonadas, se corre el riesgo de que el servicio sea suspendido. “Los ‘errores de sistema’ no paran de llegar a las casas”, alertó.

Hace unas semanas Edesur envió una factura de casi 6 mil pesos a la familia de Joaquín Stefanizzi, un pequeño que por problemas de salud debe estar conectado a un respirador artificial las 24 horas del día. Luego, la empresa reconoció que se trató de un “error de sistema”.



Sin embargo, en los últimos días ese “error de sistema” comenzó a llegar en nuevas boletas a otras familias con personas electrodependientes, con cifras impagables de hasta 22 mil pesos.







En diálogo con Info Región, Mauro Stefanizzi, papá de Joaco, advirtió que “a todas las familias les están llegando facturas impagables” que si no son abonadas, se corre el riesgo de que el servicio sea suspendido. “Esta es la realidad de los que tenemos los familiares de electrodependientes. Pedimos que no los apaguen, sus vidas dependen de esto”, expresó.



Uno de los casos es el de Agustín Salas, un chico de 14 años electrodependiente que también necesita del suministro eléctrico para vivir. Su mamá, Sabrina Figueroa, advirtió que en estos días les llegó una factura de Edenor con “aviso de suspensión” con una cifra de casi 6 mil pesos. “Sin luz Agustín no respira y debe permanecer conectado 24 horas a un respirador. Tiene una traqueotomía, y está monitoreado por saturometro-oximetro”, explicaron.







Sin embargo, similar es el caso de Rodrigo, de 6, otro chico electrodependiente al que le llegó una factura de Edesur de 22 mil pesos. Sus padres, familiares y amigos están “desesperados” y no saben “qué hacer”.



“Son reiterados los ´errores de sistema´ que atentan contra la vida de nuestros hijos. Vivimos de trámite en trámite y con mucha incertidumbre conviviendo además con la enfermedad de nuestros hijos sintiendo que nos dan la espalda”, enfatizó Mauro Stefanizzi a este medio.



En este marco, solicitó con urgencia “una ley para electrodependientes” que esté en sintonía con “responsabilidad empresarial, sensibilidad social, y sentido común”.







HPF de la redacción de Info Región.