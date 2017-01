VÓLEIBOL

“Cada partido es una final”, remarcó Silva

El analizó el cruce que se viene. (Foto: prensa Lomas)

El entrenador de Lomas Vóley destacó que en el duelo de mañana frente a Alianza de Jesús María, la clave estará en “rotar” constantemente. “Tenemos que preocuparnos para que nuestro planteo salga de la mejor manera”, señaló a Info Región.

Lomas Vóley ya está en Córdoba, lugar en el que mañana, desde las 22, visitará a Alianza de Jesús María, en el marco del primer partido correspondiente al octavo weekend de la Liga Argentina, en la que los de la región se ubican terceros, con 26 unidades.



En consecuencia, Marcelo Silva resaltó la trascendencia del cruce: “Por el momento que vivimos, cada choque que se juega es una final, porque así también se dará, por ejemplo, el sábado ante Puerto San Martín. Entonces, si no te mantenés al máximo de las posibilidades, te llevás una derrota”.



“Los jugadores llegaron bien del receso, el grupo se preparó esta semana para diez días importantes, que tendrán el reinicio de la Liga y el Presudamericano. La realidad es que no estamos con la totalidad de nuestro potencial porque se viene de un parate”, admitió el entrenador, en diálogo con Info Región.



El equipo



Luego del receso de fin de año, el conjunto lomense regresó a los entrenamientos el 3 de enero y el sábado venció 3-0 a River (25-19, 27-25 y 25-23), en un ensayo amistoso disputado en el Microestadio del parque Eva Perón.



Con respecto al encuentro que protagonizarán mañana en Córdoba, Silva manifestó: “La clave estará en rotar constantemente y jugar mejor en bloqueo defensa con Guillermo García. No lo tomamos bien la última vez, en la que nos hizo 30 puntos, aunque el partido fue favorable a nosotros (3-0), así que si mejoramos ahí, el choque se simplificará”.



“Más allá de quién esté enfrente, el rival somos nosotros. Tenemos que preocuparnos para que el planteo salga lo mejor posible. El cruce pasará por la cabeza de Lomas, que debe mantener fortaleza para quedarse con el triunfo”, analizó el Negro.



El rival



Alianza de Jesús María se ubica en el octavo lugar con 12 unidades, producto de cuatro cruces ganados y siete perdidos. Además, cuenta con el antecedente de enfrentar al conjunto lomense en el Microestadio Municipal, donde los locales vencieron 3-0 (25-22, 25-23 y 25-14), por el quinto weekend.



El director técnico mencionó el planteo que imagina en el oponente: “Jugará igual que siempre, con los puntas que lo hacen bien, pero no son fuertes en ataque, dos centrales que no reciben tanto en ofensiva y un opuesto (Martín Hernández) que desarrolla buen vóley”.



“Sería ideal mantener el nivel mostrado en el cierre de 2016, pero existen los altibajos de cada plantel y hay que saberlos superar. El equipo no siempre jugará excelente, pero debemos aprender a sobrellevarlos”, concluyó Silva, en charla con este medio.



GR de la redacción de Info Región.