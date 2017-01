REUNIÓN CON AUTORIDADES

Esperan una respuesta de Provincia para evitar el traslado

"La salud mental de los niños es un derecho" y "Yo apoyo la continuidad del AIPANN" dos de las consignas por las que luchan los médicos y las familias que se atienden en el dispositivo de salud.

Mercedes Pérez, coordinadora del Centro que atiende a chicos con trastornos psicopatológicos, contó a Info Región que la Dirección de Hospitales insiste en que el AIPANN deje de funcionar en el Esteves. No obstante, apuntó que “hubo recepción” para buscar “un espacio más adecuado” que el CPA Pueblo de la Paz.

Los argumentos para evitar el traslado son muchos y el lunes desde el Centro de Atención Integral para Niños y Niñas (AIPANN) se los hicieron saber a las autoridades de la Dirección provincial de Hospitales. Tras la reunión, quedó claro que la decisión de que el espacio deje de funcionar en el Hospital Esteves, de Temperley, está tomada. No obstante, los médicos del centro insistirán en encontrar “un lugar más adecuado” para su reubicación que el Centro de Prevención de Adicciones (CPA) Pueblo de la Paz, adonde las autoridades insisten en mudar el dispositivo.



“La negativa que expresamos al traslado del AIPANN al CPA de ninguna forma se centra en un rechazo a las personas ni los trabajadores que allí concurren. Pero algo que plantean como superador es inadecuado e iatrogénico”, aclaró a Info Región Mercedes Pérez, coordinadora general del centro que funciona desde 2008 en la sede de Garibaldi.



La dificultad radica en la ubicación del CPA lomense, en plena avenida Juan XXIII y a pocos metros del Tiro Federal. Ambas cuestiones pondrían en riesgo a los pacientes, que tienen entre 3 y 11 años y padecen patologías psicopatológicas graves, como TGD, TEA, y trastornos psicóticos.



“No pueden poner a chicos con autismo al lado de un polígono de tiro, cuando nosotros hicimos muchísimas campañas en contra de la pirotecnia porque es altamente perturbadora para los chicos”, había señalado Pérez.







Una tranquera y un alambrado es lo único que separaría a los pequeños de una avenida altamente transitada. “Las autoridades escucharon los argumentos por los cuales nosotros consideramos que el traslado al CPA no es conveniente. Se acercaron diferentes funcionarios del Ministerio que pudieron entender nuestros argumentos, por lo que quedamos a la espera de una respuesta en una próxima reunión”, detalló.



El encuentro del lunes fue entre los representantes del AIPANN, padres de pacientes, el director provincial de hospitales, Leonardo Busso; el jefe de gabinete del Ministerio de Salud bonaerense, Andrés Scarsi; la subsecretaria de Determinantes Sociales de la Salud y Enfermedad física, Patricia Segovia y la doctora Vilches, que es asesora de la Dirección provincial de hospitales.



Desde la comunidad del AIPANN, en tanto, convocaron a un encuentro para el viernes en la sede a fin de discutir lo planteado por las autoridades, para quienes el traslado ya es un hecho. “Si bien escucharon nuestros motivos, no entienden los argumentos de por qué queremos quedarnos en el Esteves. La reunión, desde el vamos, es sobre la idea de un traslado seguro. Ese es el punto más fuerte y para nosotros es muy conflictivo por la angustia que le genera a los chicos y los vínculos que ya están armados con los acompañantes terapéuticos”, explicó Pérez.



De concretarse el traslado, la batalla será, entonces, por un nuevo lugar que realmente sea superador y se adapte a las condiciones y las necesidades de los pacientes



Cintia Vespasiani