CONFLICTO

Médicos de Lomas reclamaron mayor presupuesto y seguridad

Médicos de Lomas adhirieron al paro de CICOP (Foto archivo).

Los trabajadores agrupados en la Asociación de Profesionales de la Salud de Lomas de Zamora se sumaron a la medida de fuerza que se realizó en todos los hospitales bonaerenses para exigir una recomposición salarial.

En diálogo con Info Región, la representante de la APSLZ-CICOP Hospital Gandulfo, Marcela Linaza, manifestó que “lo que se está pidiendo al gobierno de María Eugenia Vidal es mayor presupuesto en Salud y que discuta como corresponde para dar salarios dignos a los trabajadores”.



El paro de 24 horas se concretó el miércoles en los 80 hospitales bonaerenses “ante la falta de convocatoria a una nueva reunión paritaria y la ausencia de una nueva propuesta salarial”.



Linaza, en este punto, recalcó que “en el último trimestre no se cerró la paritaria porque era indigno lo que proponían” y consideró que “el problema es también que los hospitales públicos no son atractivos para los médicos o enfermeros con lo cual hay poco personal y los servicios prácticamente están desmantelados”.



Seguridad. La medida de fuerza también es para reclamar mayor seguridad en los centros de salud a raíz del robo que sufrieron los médicos del hospital de Wilde en la madrugada del 1 de enero.



“La situación es bastante terrible y no es en un hospital sino en todos los de la provincia de Buenos Aires. En el Gandulfo, de hecho, también hubo casos de vandalismo este fin de semana”, aseguró Linaza y agregó que “si bien hay cámaras el número no es suficiente”.



WGS de la Redacción de Info Región.