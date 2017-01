BAJA EN LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

San Pedro cuestionó el “uso político” de la inseguridad

“Si no se trabaja en serio en un plan a corto, mediano y largo plazo, nada va a cambiar”, advirtió San Pedro.

Aunque se mostró a favor del debate sobre la edad de imputabilidad, el diputado bonaerense por el Frente para la Victoria-PJ consideró que la intención del Gobierno guarda una estrecha relación con el año electoral.

El diputado bonaerense del FpV-PJ Mariano San Pedro se expresó a favor de abrir el debate con respecto a la edad de imputabilidad, pero marcó sus reparos frente a la intención del macrismo de bajarla de 16 a 14 años.



“No es que uno se niegue a discutir estos temas, hay que discutirlos y con urgencia”, señaló San Pedro en diálogo con Info Región, pero advirtió que “si no se trabaja en serio, dejando de lado la campaña política, en un plan a corto, mediano y largo plazo, nada va a cambiar”.



Sostuvo, asimismo, que no está a favor de este tipo de medidas pero “todavía menos a favor del uso político que en general se hace en tiempos electorales de un tema tan preocupante como es la inseguridad”.



Oportunidad. En ese marco, planteó que “bajar los índices delictivos tienen que ver con múltiples factores, como las condiciones sociales en temas que tienen que ver con pobreza y desempleo, además de las cárceles, la Justicia y la Policía”.



“Pero vemos cómo reiteradamente, incluso desde diferentes espacios políticos, cuando recrudecen los hechos criminales o sobre todo cuando se acercan años electorales se utiliza este tipo de discurso, tal vez para quedar bien”, cuestionó el legislador peronista y evaluó que “una vez que pasa la etapa electoral o se deja de hablar o en las encuestas ya no se refleja que sea la máxima preocupación de la sociedad, no pasa nada”.



Al respecto, señaló que “hoy hay un gobierno que maneja la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno nacional por lo que tienen una oportunidad histórica para demostrar, por lo menos en el área metropolitana, que lo que prometieron en campaña lo pueden llevar adelante”.



PR de la Redacción de Info Región.