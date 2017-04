CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL

Atribuyen los paros a la "insensibilidad" del Gobierno

Así lo consideró el diputado del Parlasur Agustín Rossi con miras al paro del jueves impulsado por la CGT y tras las medidas de fuerza de los docentes y la CTA en marzo. “Si hay un gobierno que es insensible a todo lo que está sucediendo, se van a generar tensiones sociales”, enfatizó a Info Región. Criticó la “caída del consumo” y el “cierre de fábricas”.

El diputado del Parlasur por el Frente para la Victoria Agustín Rossi criticó el contexto económico del país y atribuyó la proliferación de medidas de fuerza por parte de los diferentes gremios, que se produjeron en marzo y tendrán su broche de oro el jueves con el paro de la CGT, a la “insensibilidad” del Gobierno nacional.



“La conflictividad social que existe hoy en el país tiene que ver con los efectos ideológicos que están generando las medidas del presidente Mauricio Macri en el tejido social argentino”, evaluó y resaltó: “Si hay un gobierno que es insensible a todo lo que está sucediendo, se van a generar tensiones sociales”.



En ese marco, consideró que no van a llegar al país “inversiones productivas hasta que no haya reactivación económica”.



“Salvo en algunas áreas específicas, como en recursos naturales, no van a venir inversiones productivas a Argentina hasta que no haya reactivación económica”, sostuvo Rossi al ser consultado sobre la situación económica del país. En este marco, resaltó la necesidad de que la actividad económica se desarrolle “con el fortalecimiento del consumo y del mercado interno”



“Cuando alguien invierte en un país, lo primero que visualiza es si aquello que va a producir tendrá mercado donde lo van a comprar”, sostuvo el parlamentario del Mercosur, para quien “en Argentina ha habido un achicamiento brutal del consumo, y con ello un consecuente cierre de fábricas y un aumento de la desocupación”.



Walter Sosa

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017