Lorenzino cargó contra el Gobierno por aumentos de gas y luz prepaga.

Además de la nueva suba en la tarifa del gas, el titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense cuestionó la iniciativa de un sistema de energía prepaga de Edenor, contra lo cual ya inició acciones. A su vez, intervendrá en la causa por la represión policial en el comedor de Lanús.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, se refirió a la situación energética y criticó al Gobierno.



En primer lugar, cuestionó el plan de Edenor de cambiar los medidores de electricidad por un sistema prepago, ya que “los medidores fueron retirados incluso de las casas de electrodependientes”. “Iniciamos acciones administrativas para que nos expliquen cómo funciona el mecanismo, porque me parece que los electrodependientes son personas que hay que subsidiar por parte del Estado y no cargarle la responsabilidad de tener que ponerle crédito a su medidor”, planteó Lorenzino en diálogo con Info Región.



Para él, “esto es claramente querer sacarse la responsabilidad de los cortes de luz y parece una jugada siniestra”.



Con respecto a los aumentos tarifarios y luego de que se confirme la suba de entre el 20 y el 36 por ciento del gas, indicó que “no guardan proporción con el aumento de salario que ha tenido la gente en los últimos 15 meses”. “Si las paritarias de los trabajadores son del 18 por ciento los aumentos no pueden ser del 40, del 100, del 150 por ciento. Tienen que guardar proporcionalidad porque si no exceden el ingreso de los trabajadores, y está bien que hay que hacer inversión en los servicios, pero no a costa de castigar a los usuarios”, manifestó.



En ese sentido, planteó que “si es que en 10 años supuestamente hubo atraso tarifario y no hubo inversión en las tarifas, no podemos castigar a los usuarios haciendo que lo paguen en 15 meses”.



Represión. Con respecto al violento episodio ocurrido en un comedor de Villa Caraza, el ombudsman sostuvo que “desde la Defensoría se contactó a la gente del comedor, recaudando información”. “No hay ninguna justificación de una acción positiva de perseguir a un delincuente que los exculpe del mal accionar policial y mucho menos de este tipo de negligencia y avasallamiento de derechos. Soy de los que cree que el fin no justifica los medios”, mencionó Lorenzino.



“Ni la acción de perseguir al peor de los delincuentes justifica entrar a un comedor y hacer el desastre que hicieron, así que será la Justicia, la Policía y la Gendarmería con las pericias las que nos den las explicaciones del caso y tendrá que haber responsables”, aseveró, y disparó: “El Municipio y el secretario de Seguridad, Diego Kravetz, tienen responsabilidad en el sentido de que claramente por sus declaraciones públicas justifica el accionar policial y no es crítico de algo que más que perseguir delincuentes nunca hay que hacerlo, ni contra el resto de la comunidad y mucho menos abusando del exceso de las fuerzas de seguridad”.



