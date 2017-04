NACIONAL B

Biggeri y la caída en Campana: “Es inexplicable”

El director técnico quedó conforme con el rendimiento.

El entrenador de Los Andes lamentó la derrota 2-0 ante Villa Dálmine ya que remarcó que hicieron “70 minutos de muy buen juego”. Frente al desarrollo del partido donde el Milrayitas fue dominador, opinó: “No vi en ningún momento que nos hayan complicado”.

Los Andes cayó por la tarde 2-0 en su visita a Campana donde se midió ante el local Villa Dálmine en el marco de la 25º del campeonato del Nacional B. Pese a realizar un buen partido, el albirrojo estuvo falto de contundencia en los metros finales y pagó caro los errores en defensa, lo que desembocó en los tres puntos para el dueño de casa.



En ese sentido, Aníbal Biggeri, en dialogo con la prensa, analizó: “Estoy amargado porque el equipo hizo 70 minutos de juego muy lindo, en los que creó situaciones de gol jugando al fútbol por abajo y nos vamos con las manos vacías. Cuando jugamos mal y ganamos también lo digo, pero hoy me voy mal porque el equipo jugó bien y no se llevó nada ésta es la realidad".



El desarrollo



Durante buena parte del partido Los Andes fue amo y señor del terreno, además de generar las principales aproximaciones. En la primera parte Emanuel Moreno y Marcos Brítez Ojeda desperdiciaron una ocasión cada uno, en tanto que Andrés Vombergar desperdició, en el complemento, la más clara del partido al quedar sólo frente al arquero rival.



Al respecto, el entrenador del Milrayitas opinó: “El primer tiempo jugamos bien, creamos situaciones, lo mismo hasta los 20 de la segunda mitad. Erramos goles insólitos, la verdad que es inexplicable esta derrota, pero es así el fútbol, por eso es tan lindo".



“Realmente no vi en ningún momento que Dálmine me haya complicado, hubo un tiro de Ruíz arriba del travesaño, pero antes nada, luego viene el gol en una pelota parada, con mucha fortuna para ellos, todavía estamos pensando por qué pasó esto, pero ellos no nos creaban nada. Después tenemos una de Junior (Mendieta) para empatar el partido, hoy no entraba la pelota o no quiso entrar y bueno vamos a insistir con esta forma de jugar. Se lo dije a los muchachos: jugar al fútbol, abrir siempre la cancha", agregó el ex Chacarita.



Buenas y malas



Entre las variantes positivas del partido se encuentra la idea de juego y las posibilidades generadaas en tres cuartos de cancha por medio de Los Andes. Fechas atrás el equipo pecó de falta de fluidez en su juego, algo que recuperó en Campana.



Asimismo, en contrapartida, los delanteros en esta ocasión no concretaron las chances y se terminaron quedando con las manos vacías, cuando el desarrollo del trámite no daba méritos para ello.



En consecuencia, Maximiliano Gagliardo, coincidió con el entrenador y lamentó los yerros en el área rival: “Estos partidos son así. Muchas veces cuando no convertís, lo terminas pagando en tu arco y un poco fue lo que pasó. Ello son un equipo duro que no bajan los brazos y se encontraron ganando cuando todos vimos que las mejores situaciones habían sido nuestras. Dominamos el trámite y teníamos que estar en ventaja, pero terminamos perdiendo”.



Por último, Andrés Vombergar, actor principal en una de las situaciones más claras del cruce, indicó: “Es difícil analizar lo que pasó este partido. Creo que fuimos dominantes en todo momento, la pelota no quiso entrar y después en una desatención en el fondo nos convierten. La verdad me siento responsable por no haber podido convertir en esa jugada que quedé con el arquero y me voy con mucha tristeza”.



LNR de la Redacción de Info Región.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017