PRIMERA DIVISIÓN

Lanús se quedó con el Clásico del Sur en la Fortaleza

El Granate festejó en el derby sureño.

El Granate venció al Taladro 4-2 en un encuentro pautado por la 18º fecha del campeonato, gracias una rubrica por triplicado de José Sand, dos de penal, y uno de Marcelo Herrera. Por la otra vereda, Gonzalo Bettini y Brian Sarmiento habían puesto los empates transitorios. Jorge Rodríguez se fue expulsado en la visita.

Lanús se quedó ayer por la tarde con el Clásico del Sur al vencer en La Fortaleza a Banfield por 4-2 en un partido pautado por la 18º jornada del campeonato de Primera División. Con ese resultado, los de Jorge Almirón sumaron su primer triunfo en lo que va del año (bajo el marco del torneo local), en tanto que la visita no pudo sostener el envión que generó la victoria ante Unión de Santa Fe en el Florencio Sola.



Los goles de una jornada cargada de emociones los anotaron José Sand, por triplicado (dos de ellos fueron desde los doce pasos), y Marcelo Herrera, para los de Arias y Guidi; mientras que Gonzalo Bettini y Brian Sarmiento habían puesto los empates transitorios para el albiverde.



Las acciones



En el comienzo Lanús consiguió la ventaja gracias a un tiro desde el punto penal, luego de que Jorge Rodriguez derribó a Lautaro Acosta dentro del área. De esa manera, a los cuatro minutos, Sand, con un remate bajo y cruzado venció a Hilario Navarro para colocar el 1-0 provisorio.



No obstante, ese comienzo favorable para el Granate fue sólo una isla, ya que posterior al grito del ex River y Racing, el Taladro rearmó sus líneas y fue dominador del trámite. Consecuente con ello, siete más adelante, Bettini aprovechó una jugada preparada desde un tiro de esquina y, en el segundo palo, conectó un centro que le permitió poner el empate en uno.



Con el correr de los minutos, el local mantuvo la posesión de la pelota, pero los de Falcioni controlaron cualquier tipo de inquietud en las zonas cercanas a Navarro. Además, a partir de contragolpes, tuvieron las chances más claras para pasar al frente.



La primera oportunidad fue para Alexis Soto, quien jugó unos metros más adelante de lo habitual (Adrián Sporle ocupó el sector izquierdo de la defensa), cuando de frente al arco dejó un tiro débil en las manos de Esteban Andrada. Posteriormente Sarmiento obligó otra vez a una intervención del arquero, al momento en que, gracias a un rápido lateral de Darío Cvitanich, se posicionó de frente a los tres palos adversarios con el balón de sobre pique, asimismo Andrada se lució tapando la volea con el cuerpo.



Complemento



Situados en los primeros minutos de la segunda parte los roles dentro del partido se mantuvieron de igual forma hasta que se produjo el quiebre, a los 58, instante en el que Rodríguez le cometió penal a Sand y, en consecuencia, recibió el segundo cartón amarillo. Para colmo de males para el Taladro, el propio centro delantero cambió la chance por gol y estampó el 2-1.



Asimismo, en la continuidad el Granate pecó de inocente y le dio la posibilidad del empate a la visita, ya que desde un tiro de esquina, Sand tocó el balón con la mano en el área por lo que el árbitro Pedro Argañaraz pitó la pena máxima a favor de los de Falcioni. Con 66 minutos clavados en el reloj, Sarmiento puso la pelota junto al palo y gritó el dos iguales, en un encuentro que se tornó de ida y vuelta.



En el tramo final del partido, la superioridad numérica tuvo su peso y Lanús supo aprovechar los espacios. Es así como Herrera, sobre los 78, colocó el 3-2 posterior a un centro de Hernán Toledo el cual recibió en soledad parado en el segundo poste de Navarro y no tuvo más que empujarlo a la red.



Para decorar un triunfo, que consolidaron luego de la expulsión de Rodríguez, nuevamente Sand, a cuatro de la sentencia, llevó la pelota bajo los tres palos adversarios luego de recibir una asistencia de Acosta, cuando se encaminaron mano a mano con el arquero del Taladro.



La agenda



En la continidad del certamen ambos equipos tendrán como medida dos elencos cordobeses, ya que Lanús tendrá que visitar a Talleres, en tanto que Banfield hará lo propio ante Belgrano, pero en el Lencho Sola.



LNR de la Redacción de Info Región.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017