PRIMERA DIVISIÓN

Almirón: "Lanús fue muy superior al rival"

Almirón destacó el funcionamiento del Granate en el triunfo clásico. (Foto: Engranate).

El entrenador del granate celebró el triunfo de ayer 4-2 sobre su clásico rival Banfield, en tanto que resaltó "las formas" con las que el equipo llevó el partido y consolido la obtención de las tres unidades. "Era importante volver a ganar y estoy contento porque el equipo lo hizo con gran autoridad", apuntó.

Lanús venció ayer 4-2 a Banfield en una nueva edición del Clásico del Sur el cual se disputó en La Fortaleza donde ejerce la localía el Granate, bajo el marco de la 18º del torne de la Primera División.



Con ese resultado el equipo local cortó con una seguidilla de tres derrotas consecutivas (Racing, River y Colón de Santa Fe), además de conseguir su primer triunfo en el año, al menos en el ámbito doméstico.



En ese sentido, Jorge Almirón, en conferencia de prensa, valoró: "Era importante volver a ganar, estoy contento porque el equipo lo hizo con gran autoridad y nos servirá para la continuidad porque se vienen partidos fundamentales y una victoria ayuda mucho".



El desarrollo



Con una dinámica cambiante en la cual el Granate supo sacar provecho de la superioridad numérica a costa de la expulsión de Jorge Rodríguez, el partido contó con varias situaciones por lado, aunque la efectividad del local inclinó la balanza.



"En el primer tiempo no tuvimos el manejo de la pelota, nos faltó profundidad y costó tener precisión. En el complemento lo que hizo el equipo fue muy bueno, más allá de los goles y las situaciones que generamos, el control del balón fue en otra zona y la expulsión generó espacios que supimos manejar con paciencia. Fue un triunfo merecido por la manera en que lo buscamos, no es fácil hacer cuatro goles en un clásico", desarrolló el entrenador de los de Arias y Guidi.



Además destacó la alegría de volver al buen camino: "Antes del partido vi muy bien al equipo sabiendo de la importancia del encuentro. Más allá de haber perdido con Colón no habíamos traicionado la idea y hoy fue importante arrancar ganando el partido temprano. En lo general jugamos muy bien siendo superior al rival".



"Es fundamental desde la cabeza, cuando te acostumbras a ganar y te toca perder tres partidos seguidos es duro para todos, entonces el equipo recobró lo que lo caracterizó mucho tiempo y fue importante ganar y de la forma en que se logró, sirve para no desviar el camino ya que tenemos encuentros importantes por Copa y el torneo también", continuó.



Lo que viene



Lejos de conformarse el entrenador de pasado en Independiente puntualizó en su próximo objetivo, Talleres de Córdoba, y destacó las dificultades de un equipo que se "hace fuerte en casa".



"Hay que preparnos para jugar ante Talleres que está muy bien, es un equipo difícil y en su casa. Pasó el clásico, estamos contentos con el triunfo, hayq eu descansar, recuperarse y preparase para seguir de la misma manera en Córdoba", concluyó Almirón, en contacto con los medios.



LNR de la Redacción de Info Región.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017