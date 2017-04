PRIMERA DIVISIÓN

Álvarez destacó la “solidez” de su equipo

El Gasolero mantuvo la valla en cero tras cuatro cruces. (Foto: prensa Temperley)

El entrenador de Temperley puntualizó en la “firmeza” para analizar la victoria 1-0 ante Aldosivi, aunque también indicó que es “autocrítico” y sabe que hay “cosas para corregir”.

Temperley logró un triunfo clave para sus aspiraciones de permanencia, debido a que doblegó 1-0 a Aldosivi, en condición de local, por la 18° jornada del torneo de Primera División. Más allá de que los tres puntos no le alcanzaron para superar equipos en los promedios, el Celeste se acercó a sus principales rivales en esa zona.



Gustavo Álvarez valoró lo realizado por los jugadores ante el Tiburón: “Lo mejor que tuvimos fue la solidez, si bien en la primera parte nos paramos más adelante, mantuvimos constantemente la firmeza. También destaco el juego en los 45 minutos iniciales y la profundidad que conseguimos, ya que generamos situaciones de peligro”.



“Los partidos tienen vaivenes de dominio, se genera desde la técnica colectiva, el empuje o a partir de ambas. Cuando el rival está perdiendo, al menos desde la intención, sale a buscar otra cosa, por lo que tenemos que mantener la regularidad sobre todo en el volumen de juego, sino multiplicamos las posibilidades de posesión del oponente”, explicó el entrenador, en diálogo con los medios.



El partido



El Gasolero fue superior al Tiburón en gran parte del compromiso, con excepción de los primeros minutos de la segunda parte, cuando los de Mar del Plata manejaron el encuentro. Por el lado del dueño de casa, se destacaron las actuaciones de Mauro Guevgeozián y Marcos Figueroa, el autor del gol, a los 35 minutos de la etapa inicial.



En ese sentido, Álvarez destacó lo conseguido pero también reconoció fallas: “Uno hace un planteo para hacer goles, manejar la pelota y mantener el arco en cero. Tampoco debemos perder de vista que hay cosas por corregir, siempre soy autocrítico. Remarco lo positivo de la victoria pero con la certeza de los puntos a mejorar”.



“Si bien el equipo no mantuvo el nivel del primer tiempo, defensivamente no se sufrió y tuvimos las ocasiones más claras como para convertir, aunque no logramos concretarlas”, manifestó el director técnico.



Saldo positivo



Temperley culminó con el triunfo ante Aldosivi una serie de dos encuentros consecutivos en condición de local, sobre los que obtuvo cuatro unidades, ya que, al mencionado éxito de ayer se le suma la igualdad en dos ante Atlético Tucumán.



“Desde el resultado ahora se valora el punto de la fecha pasada, sumar siempre es bueno, aunque me había parecido poco por lo hecho dentro del campo. Lo importante es que, más allá del fútbol, mostramos carácter en la cancha”, culminó Álvarez, en charla con los medios.



GR de la redacción de Info Región.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017