Malestar en el STMLZ porque las negociaciones “están trabadas”

“Los tiempos nuestros son importantes, pero evidentemente para los intendentes no es el mismo", criticó Castro.

Según informó el titular del gremio, Aldo Castro, el Municipio ya otorgó un aumento del 10 por ciento y se acercan las posiciones para llegar al 30 pero la paritaria no está cerrada. “Los intendentes dicen una cosa y después en los hechos las cosas caminan por otro lado”, disparó.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lomas de Zamora (STMLZ), Aldo Castro, sostuvo que la negociación paritaria “está parada” porque desde el Ejecutivo “no están contestando”.



“No hay oferta todavía. Hasta ahora nos dieron un 10 por ciento a cuenta de futuros aumentos y todavía no está terminada la negociación”, apuntó Castro en diálogo con Info Región.



La expectativa inicial del STMLZ era de un incremento del 30 por ciento y el sindicalista indicó que “la negociación se acerca a eso, por ahí es uno o dos puntos menos pero está por ahí”. “Menos de eso no puedo aceptar y los trabajadores estamos necesitando urgente una definición”, aseveró.



Críticas. Por otro lado, el gremialista señaló que además de la paritaria “tampoco se firmó el convenio colectivo de trabajo, que son temas importantes para todos los municipales”.



“No sólo acá, sino en algunas otras intendencias, los intendentes dicen defender a los trabajadores y cuando hay que firmar convenios colectivos de trabajo y dar aumentos no nos ponemos de acuerdo”, cuestionó el titular del STMLZ y agregó: “Por un lado dicen una cosa y después en los hechos, las cosas caminan por otro lado”.



“Los tiempos nuestros son importantes, pero evidentemente para los intendentes no es el mismo. No se preocupan mucho por los tiempos de la gente”, sentenció.



