MALVINAS

"Nuestro reclamo es irrenunciable", subrayó Macri

Macri recibió a veteranos y a familiares de ex combatientes en Olivos.

El Presidente recibió en la Quinta de Olivos a una representación de 25 personas de distintas partes del país nucleadas en la Comisión de Familiares y a un grupo de 20 veteranos.

Macri recibió a veteranos de la guerra de Malvinas y a familiares de ex combatientes durante un encuentro celebrado en la residencia de Olivos que también contó con la participación de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.



El mandatario dio un breve discurso en el que resaltó el "camino de reconciliación con el mundo" que está llevando a cabo la Argentina y afirmó que este proceso "va a facilitar" que "el reclamo irrenunciable" de la soberanía de las islas "tenga realmente cabida". "En eso estamos trabajando y a eso estamos apostando. Es importante", manifestó.



"Que hayan venido a compartir este día de recuerdo, un día tan doloroso más que por un territorio por esos miles de argentinos que fueron a defender lo que es nuestro, los 649 combatientes que hoy no están acá. Ustedes son parientes, fueron compañeros, saben de lo que estamos hablando y eso es un dolor muy profundo", sostuvo el jefe de Estado al agradecer la presencia de los veteranos.







Los familiares y ex combatientes fueron a Olivos acompañados por funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, quien acompaña a los organismos ante el inminente inicio de las tareas de identificación de las 123 tumbas NN en el cementerio de Darwin, que se realizará entre junio y septiembre, a cargo de un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017