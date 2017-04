DECLARACIONES

"Hay sectores que no entienden que llegamos ganando una elección"

Lo manifestó la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley. “El clientelismo y el esquema de punteros ya no tienen que existir”, remarcó.

La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, sostuvo que "el clientelismo y el esquema de punteros ya no tienen que existir" y destacó que en la actualidad el 100 por ciento de los programas que se pagan desde esa cartera van directamente a los beneficiarios, sin intermediarios.



En una entrevista concedida a un matutino porteño, Stanley sostuvo que varios movimientos sociales coinciden en que la transferencia "vaya asociada a un proyecto de trabajo" y que junto al Gobierno pusieron un plazo de 3 años para que la emergencia social no sea "indefinida".



Protestas. Además consideró que en las últimas protestas se vio en las calles un sector "muy asociado al kirchnerismo y al gobierno anterior". "No pueden entender que llegamos al gobierno ganando una elección", advirtió.



"El clientelismo y el esquema de punteros ya no tienen que existir. Hoy, el 100 por ciento de los programas que se pagan desde el Ministerio van en un 100 por ciento a cada una de las personas beneficiarias. Eso ya de por sí corta y cambia mucho la posibilidad de la cuestión clientelar o el punterismo", afirmó.



En esa línea indicó que "como modelo único y solo, la transferencia de ingresos neta, que es lo que se llama planes sociales, está agotada como posibilidad de salir definitivamente de la pobreza". Pero consideró que el Estado tiene "el deber de asistir y acompañar a una familia que hoy, por sus propios medios, porque no tiene trabajo, porque no lo consigue, no logra cubrir una parte de sus ingresos".

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017