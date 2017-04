SE IMPUSO EN LA SEGUNDA VUELTA

Lenin Moreno es el presidente electo de Ecuador

El candidato oficialista se impuso por muy poca diferencia ante el opositor Guillermo Lasso. “Voy a inaugurar el gobierno más limpio de la historia”, aseguró. Hubo incidentes y Rafael Correa advirtió que “lo que no logran en las urnas, quieren lograrlo por la fuerza”, cargando contra la derecha.

La oficialista Alianza PAIS, ganadora de la segunda vuelta en Ecuador, celebró el domingo por la noche frente a su sede central el triunfo de su candidato, Lenín Moreno, con una multitud que cantó, bailó y vivó al mandatario que se va y a quien lo sucederá.



El candidato oficialista a la Presidencia de Ecuador, Lenín Moreno, se imponía con 51,07% de los votos en la segunda vuelta electoral de este domingo cuando se llevaba completado esta noche 94,18% del conteo rápido oficial. Lasso, de la coalición CREO-SUMA, reunía 48,93% de los votos.



Lo anunció el titular del Consejo Nacional Electoral (CNE), Juan Pablo Pozo, en su primera aparición para divulgar resultados.





¡Qué lástima! Brotes de violencia en Quito, Esmeraldas, Ibarra y Azogues.

Lo que no logran en las urnas, quieren lograrlo por la fuerza. — Rafael Correa (@MashiRafael) 3 de abril de 2017

“Gracias a los millones de ecuatorianos que nos respaldaron. Hoy ganó la democracia, hoy ganó el Ecuador”, aseguró anoche. “Con el corazón en la mano, agradezco a todos los que en paz y armonía fueron a votar. Seré el Presidente de todos y ustedes me van a ayudar”, apuntó.A renglón seguido, destacó: “Voy a inaugurar el gobierno más limpio de la historia. Vamos a erradicar completamente la corrupción ¡Cuento con ustedes ecuatorianos!”. “Esto recién comienza. De aquí en adelante todos a trabajar por el país, por nuestro amado Ecuador ¡Lo haremos en paz y armonía!”, completó.Grupos de seguidores de la opositora alianza CREO-SUMA se enfrentaron anoche con policías frente a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Guayaquil, que estaba protegido por un fuerte operativo de seguridad. Las imágenes emitidas por la televisión ecuatoriana mostraron forcejeos entre ciudadanos y policías, vallas derribadas y una cronista y un camarógrafo golpeados, aunque no se habían reportado consecuencias de ese incidente.La presencia de ciudadanos en las inmediaciones de las sedes del CNE se reprodujo en las capitales de todo el país, después de que los candidatos y los voceros de las dos alternativas en pugna en el balotaje presidencial de hoy recomendaran "cuidar los votos".El presidente Rafael Correa lamentó los incidentes. “¡Qué lástima! Brotes de violencia en Quito, Esmeraldas, Ibarra y Azogues. Lo que no logran en las urnas, quieren lograrlo por la fuerza”, repudió. Es que la oposición había anticipado que no reconocería los resultados si resultaba derrotada en las urnas.MDA de la Redacción de Info Región

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017