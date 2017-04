ACTIVIDAD OFICIAL

“No queremos más líderes mesiánicos”, aseguró Macri

Macri anunció un acuerdo para dar impulso a la construcción.

El Presidente destacó que se requieren “dirigentes con responsabilidad” para que “nadie se crea el dueño de este país”. Reiteró su rechazo al paro de este jueves y volvió a destacar la “genuina” movilización de este fin de semana.

El presidente Mauricio Macri dijo este lunes en Casa de Gobierno que respeta la decisión de los trabajadores de adherir al paro convocado para el jueves próximo por la CGT pero sostuvo que "no" entiende una medida de fuerza que "no ayuda en nada a los trabajadores” y que le va a costar al país “más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras”.



Sostuvo que “con más convicción que nunca” dará la “batalla de sacar el poder a cada uno de esos mafiosos que no construyen futuro” y dijo: “No podemos aceptar que nadie se crea el dueño de este país y con derechos a poner palos en la rueda sistemáticamente”.



Macri habló en el acto de firma del Acuerdo Federal para la Construcción, que busca atender la demanda habitacional de más de 100.000 familias.



La marcha a favor del Gobierno. El presidente reiteró su "orgullo" por ver a la gente manifestarse "en paz, armonía, en forma genuina", y "sin ninguna estructura organizativa" para defender la democracia el sábado último, y aseguró que en Argentina no se requieren más "líderes mesiánicos que tengan todas las respuestas", sino "un gobierno que lidera y conduce".



Se necesitan, dijo Macri, “dirigentes con responsabilidad” que trabajen para lograr reducir la pobreza a partir de generar más trabajo. “No se trata de demostrar quién es el más fuerte, el más vivo, el atajo nos llevó al país que tiene un tercio de la población en pobreza”, agregó.



“No tenemos más excusas, tenemos que demostrarnos a nosotros y al mundo que aprendimos de nuestros errores, integrarnos y pode crecer”, apuntó.



El acuerdo. El Presidente vertió estas expresiones en el acto de firma del Acuerdo Federal para la Construcción, que permitirá atender la demanda habitacional de más de 100.000 familias y que generará una importante creación de empleo en el sector. El Acuerdo Federal por la Construcción abarca para la reactivación del sector, se firma entre el Estado Nacional, entidades financieras públicas y privadas, cámaras de la construcción y desarrolladores urbanos, empresarios de la vivienda y los sindicatos Unión Obrera de la Construcción y Trabajadores de Obras Sanitarias.







El Estado Nacional contribuirá con distintas medidas de promoción y desgravación impositiva, invitando a los gobiernos provinciales y locales a adherir.



Los bancos públicos y privados facilitarán y ampliarán el acceso a los créditos hipotecarios para la construcción y compra de viviendas de los sectores de ingresos medios de la población. “El sector privado se compromete a dar un fuerte impulso a la construcción de viviendas para sectores de ingresos medios y a reducir los precios de venta de los inmuebles, comprometiendo 100.000 viviendas en el primer año de vigencia del acuerdo, con una inversión de $150.000 millones y la incorporación de 100.000 trabajadores”, anunciaron.



Por su parte, la UOCRA pondrá a disposición su estructura de capacitación, equipo docente y experiencia para la extensión de los planes de capacitación a todos los trabajadores en actividad.



"Este acuerdo ayudará a crear más de 100.000 puestos de trabajo y a construir 100.000 viviendas para familias de ingresos medios. También facilitará el acceso al crédito hipotecario, con menores tasas de interés y a plazos más largos. Se reducirá un 10% en el precio de las viviendas. Y se aumentará el nivel de actividad en toda la cadena de la construcción y en las actividades relacionadas", destacaron desde Casa Rosada.



Además para aquellos que alquilan, incluye la propuesta de incorporar en la Ley de Alquileres modificaciones, que permitan incentivar la construcción de viviendas para ese fin, impulsando así rentas más baratas, y la propuesta de incorporar el Programa de Alquiler Social a la Ley de Alquileres, permitiendo que el Estado Nacional facilite el acceso a una vivienda digna a familias de menores ingresos y trabajadores informales de la economía.

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017