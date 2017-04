EN LANÚS

Grindetti pidió dejar de lado las “mezquindades” en este año electoral.

El Intendente inauguró el período de sesiones ordinarias y apostó a la “consolidación del cambio”. Bregó por buscar el “consenso” pese a las diferencias partidarias, en pos de mejorar la calidad de los vecinos del distrito.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, realizó por segundo año consecutivo la apertura de sesiones del Concejo Deliberante. Hizo un repaso de gestión y anuncios de obras para los próximos meses.



Pidió dejar de lado las “diferencias partidarias” en este año electoral, y convocó a trabajar desde el “consenso” y dejando de lado la “especulación” y “mezquindad”.



“Durante los primeros meses de nuestra gestión trabajamos incansablemente para recuperar la presencia del Estado”, aseguró el jefe comunal, al tiempo que destacó: “Somos un espacio político que apuesta siempre al diálogo, al consenso, a escucharnos. Aceptamos las críticas y los consejos. Esta manera de trabajar demuestra fortaleza”.



Consideró que “este año será el año del despegue definitivo y la consolidación del cambio”. “Los invito a que sigamos trabajando codo a codo más allá de las diferencias partidarias. Si ponemos a los vecinos por delante nunca vamos a equivocarnos. Estamos acá para encontrar los caminos que nos permitan dar las soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas. Sin especulación, sin mezquindades”, completó.



Elecciones. “Estoy seguro de que más allá de los legítimos deseos de los espacios políticos por imponerse en las elecciones, todos vamos a poner lo mejor para el bienestar de los vecinos”, expresó Grindetti, quien bregó por “encontraren 2017 los consensos necesarios para seguir avanzando en las transformaciones”.



Seguridad. Uno de los ejes de su discurso fue este tema. “Nuestra prioridad siempre fue, es y será la seguridad de todos”, señaló. En ese marco, destacó la creación de la escuela de Policía Local porque “la capacitación es fundamental a la hora de afianzar la protección y la cercanía del policía local con el vecino”.



Consideró que frente a la “mutación” de la modalidad delictiva, “el aprendizaje y la capacitación debe ser permanente”.



En este contexto, destacó que el distrito cuenta con 300 efectivos de la Policía Federal, que tiene además un nuevo Centro de Monitoreo “en el que ahora trabajan de forma coordinada la policía provincial, la policía local, personal de tránsito, Defensa Civil y el SAME”. Y anunció que en mayo comenzará a funcionar el sistema de “Centro de Monitoreo Móvil”, además de la construcción de dos nuevos espacios de comando y control en Lanús Este y Valentín Alsina.



Precisó que el distrito ya cuenta con 462 cámaras de seguridad y sumarán otras 140 en el transcurso del año. “También haremos una prueba piloto para colocar 18 nuevas terminales con sistema LPR que permite detectar autos robados o con pedido de captura a través de la lectura de patentes”, apuntó.



Obras. “Las obras son, sin duda, el gran motor de nuestra gestión. Estamos realizando la inversión más importante que se haya visto en Lanús en los últimos 30 años. Esto demuestra el compromiso y la vocación que tiene este equipo por consolidar el cambio”, destacó, y enumeró como ejemplos “el Plan de Repavimentación y Bacheo”, la construcción de nuevos aliviadores pluviales y la limpieza de conductos existentes “que se encuentran completamente obstruidos y generan grandes inundaciones”.



Salud. “En el plano de la salud continuaremos con las obras de ampliación y remodelación integral de nuestras unidades sanitarias”, aseguró. Precisó que a la reinauguración de la Sala Natiello de Monte Chingolo, se sumarán las salas Miranda Norgreen y Medicina Preventiva. “Pronto vamos a seguir por las unidades sanitarias San Martin y la ex ATAM II, también en Monte Chingolo”, anticipó.



Destacó: “No sólo estamos en un proceso de reconstrucción de las unidades sanitarias, también las estamos dotando de equipamiento tecnológico de punta para brindar un mejor servicio a los vecinos”. “Por primera vez en su historia, Lanús, tiene un sistema de emergencia modelo: el SAME, que nos permite dar una respuesta eficaz ante las emergencias, con más recursos y mejor tecnología”, apuntó durante su alocución en el Concejo Deliberante de Lanús.



Educación. Destacó la construcción del Polo Educativo en Villa Jardín para “dar más oportunidades y posibilidades de inclusión” a los vecinos del distrito. Y recordó que también se están construyendo la Casa del Futuro y un complejo deportivo.



“El problema de la educación en la Argentina excede ampliamente la discusión salarial. Nadie puede pensar que las cosas se venían haciendo bien. Muchas mamás y papás hacen esfuerzos enormes para mandar a sus hijos a la educación privada porque no confían en la pública. Tenemos que trabajar todos juntos para poder revertir esta situación”, consideró, sentando posición frente al conflicto docente que vive la provincia de Buenos Aires.



El SAE no estuvo fuera de agenda. “La gobernadora nos encomendó una importante tarea, no sólo poner en condiciones las escuelas, sino también que nuestros chicos se alimenten bien; por eso, en esta prueba piloto, somos uno de los 12 municipios donde el sistema de alimentación escolar pasa a la órbita de la administración municipal”, recordó, al tiempo que calificó esto como “un enorme desafío”.



Lo social. “Estamos acompañando y ayudando a más de 80 comedores que hoy asisten vecinos en situación de vulnerabilidad en distintos barrios del municipio”, aseguró, al tiempo que confirmó que darán continuidad al operativo frío, para asistir a las personas en situación de calle.



Si bien habló de los comedores, no hizo referencia a las denuncias de represión en un comedor comunitario del MTE en Villa Caraza ni al pedido de interpelación a Diego Kravetz, secretario de Seguridad local, por parte de concejales del bloque del Frente para la Victoria (FpV).



Anunció, en tanto, que “en las próximas semanas se inaugurará el nuevo hogar temporal” para que “las víctimas de violencia (de género) y su grupo familiar recibirán servicios básicos de alojamiento, instalaciones para el aseo personal, alimentación, seguridad, protección, contención profesional”. “También contarán con atención médica, psicológica y de trabajo social, apoyo escolar y recreativo para los menores, opciones de capacitación en tecnologías productivas y talleres formales”, amplió.



Deportes y cultura. “Nos hemos propuesto con la secretaria de deportes y juventud recorrer los más de 180 clubes y entidades deportivas barriales que tiene nuestro municipio, para conocer sus realidades y aportar nuestra ayuda”, anticipó, al tiempo que apostó a “recuperar esa tradición de ir a los clubes” porque “los clubes son espacios fundamentales para la contención familiar”.



Anunció que se reeditarán eventos: “Tenemos una agenda cultural que los vecinos la han adoptado como propia: la noche de los museos, la noche de los libros, el festival de tango en Valentín Alsina, el café literario en el Museo Piñeiro y los ciclos de cine al aire libre”, enumeró el Intendente, quien remarcó que los vecinos seguirán “disfrutando la presencia de artistas de primer nivel como Patricia Sosa, Sergio Denis, Valeria Lynch, Zamba Quipildor y muchos más”.



“Este año, crearemos la orquesta infantil en donde se formarán niños y jóvenes en instrumentos de cuerdas y vientos”, amplió, al tiempo que confirmó que continuará el programa “Orgullo Lanús”, que homenajea a artistas locales consagrados.



Participaron del acto legisladores provincial y nacionales; secretarios, subsecretarios y directores de las diferentes áreas del Municipio de Lanús, dirigentes gremiales, el obispo Rubén Frassia y vecinos.



MDA de la Redacción de Info Región

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017