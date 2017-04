APERTURA DE SESIONES EN LOMAS

Insaurralde insistió en el traspaso de la Policía local a los municipios

En su discurso frente al Concejo, resaltó la necesidad de que exista en el distrito “una policía de proximidad que cuide a sus propios vecinos”. “Eso hoy no lo tenemos”, indicó, en medio de la tensión con el Gobierno bonaerense por la suspensión de inscripciones a la Policía local. En otro orden, adelantó que en agosto abrirá sus puertas el hospital Llavallol.

El intendente de Lomas de Zamora, Martin Insaurralde, inauguró este lunes el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local. En un discurso que rondó los 30 minutos, abordó diferentes tópicos pero hizo hincapié en la seguridad, al tiempo que convocó a todas las fuerzas políticas “a trabajar por un Lomas mejor”.



“Vengo a este Concejo Deliberante a rendir cuentas, pero principalmente a convocarlos para trabajar por un Lomas de Zamora más igualitario. Sabemos cuál es el camino y sabemos también que la realidad política, económica y social de la Argentina es totalmente diferente a años anteriores y como vecinos lomenses debemos entenderla”, sostuvo el Jefe comunal.



Señaló que durante 2016 su gestión incorporó “valor agregado” en materia de “descentralización administrativa, equipamiento y capacitación de empleados”. “Quisimos acercar a los funcionarios y a los vecinos porque creemos que el Estado municipal debe descentralizarse, por eso construimos 20 delegaciones municipales”, resaltó.



También destacó las inversiones en obra pública, particularmente en materia hidráulica, al reconocer que la problemática de la inundación sigue vigente en algunas zonas del distrito. “Se siguen sufriendo en algunos barrios, pero es de destacar que se está trabajando en las cinco cuencas que tiene el distrito”, remarcó y admitió: “Seguramente falta mucho, pero es un gran trabajo colectivo”.



Políticas de Seguridad y Policía Local. En otro tramo de su discurso, el jefe municipal hizo referencia a un tema que lo “desvela”. “Uno de los temas que nos desvela, no sólo a mí como intendente sino a los concejales y vecinos, es la inseguridad”, remarcó y advirtió la necesidad de que se aborde la problemática “como una política de Estado”.



En ese sentido, reconoció que los esfuerzos en materia presupuestaria en el área de seguridad “no alcanzan”. “Seguimos viviendo en una ciudad insegura y sabemos lo que le duele al Conurbano y la Provincia la inseguridad. Por eso les pido que trabajemos juntos, este es un tema para trabajar en políticas de Estado. ¿Saben cuál fue la decisión de este intendente cuando se construyó la policía local? Fue ponerme al frente desde el primer día”, remarcó.



“Dicen por ahí que somos el municipio con mayor cantidad de policías locales y es cierto. Estoy orgulloso de eso porque nos rompimos el alma para armar la primera escuela, peleándonos con la Provincia”, resaltó en medio de la polémica con el Gobierno bonaerense por la suspensión de inscripciones a la Policía Local.



En este sentido, instó a pensar “qué Policía queremos”. “El presidente (Mauricio Macri) ha traspasado la policía a la ciudad de Buenos Aires. No hay ciudad que crezca sin una policía”, sostuvo al remarcar la necesidad de “una policía de proximidad que cuide a sus propios vecinos”. “Eso hoy no lo tenemos”.



“Esperamos el tratamiento de la Ley de traspaso. ¿Queremos tener una fuerza que la pueda coordinar la misma autonomía municipal o queremos que esos agentes sean parte de una fuerza de 90 mil hombres que no le pueden resolver los problemas a los vecinos?”, disparó



Insaurralde insistió en que “el esfuerzo del Municipio es enorme, en materia logística, de equipamiento y de capacitación”. “Lo que tenemos que resolver es la autonomía municipal de las herramientas de los vecinos. Queremos hacernos cargo de cada uno de los problemas de nuestros vecinos”, resaltó.



Conflicto docente. En otro orden, aprovechó para cargar contra el Ejecutivo provincial en el marco de la negociación salarial con los gremios docentes. “La única forma de que un país crezca es la educación y un pueblo que no se educa no tiene futuro”, señaló.



Para Insaurralde, “hoy la Provincia está viviendo un momento muy difícil en materia de educación”. “No quiero que se estigmatice a los docentes y por eso mi solidaridad con ellos. Hay que trabajar por una educación pública, gratuita y de calidad”, completó.



Salud. En otro tópico de su discurso, el Jefe comunal bregó por “un único sistema de salud”. “Fue el gran desafío y desarrollo que comenzamos el año pasado. Por eso, además de tener a nuestro hospital materno infantil Oscar Allende, el UPA de Fiorito, nuestras unidades sanitarias y nuestro Hospital Gandulfo, quiero hacer una mención al centro que se incorpora este año al sistema de salud, del que ustedes fueron parte y protagonistas”, sostuvo al destacar el hospital de Llavallol que, según anunció, “se inaugurará en agosto”.



Cultura y deportes. También remarcó la inversión en materia cultural. “Hemos construido una relación revolucionaria en cada uno de nuestros barrios y comenzamos a transitar nuestros espacios públicos con muchos artistas populares. Pudimos construir nuestro teatro y centros culturales”, resaltó.



Asimismo, resaltó los trabajos en el “parque de Llavallol” y la inclusión de dos nuevos parques: Fiorito y Santa Catalina. “En el parque Eva Perón se va remodelar la pista atlética y se realizará la cancha sintética de hockey”, enfatizó



Violencia de género. En esta temática sensible, Insaurralde señaló: “Nos siguen doliendo cada una de las mujeres de Lomas de Zamora que sufren el abuso”. Y pidió que “el trabajo en esta problemática sea incansable”.



Economía local. Por último, hizo hincapié en la promoción de la producción local. “No nos pone contentos ver a los vecinos que ven frustrados los sueños porque no pueden vender. Quiero que sepan esos vecinos que los vamos a acompañar. Tenemos tasa de fomento y de emprendedores”, aseguró.



“Nos desvela tratar de generar trabajo y futuro a nuestros emprendedores. Por eso, cuenten con el Municipio de Lomas de Zamora. Estamos realizando nuevos programas para ayudarlos, para que sus sueños familiares sean posibles”, completó.



Respecto del equipo de gestión, hizo mención especial a los secretarios Armando Mogliani (Instituto Municipal de Discapacitados y Adultos Mayores - INDIAM) y Diego Vélez (Desarrollo Social). Por último, agradeció a todos los presentes y convocó a todos “más allá de las diferencias, para que cada día Lomas de Zamora este mejor”. “Los vecinos son nuestro común denominador”, concluyó.



Previo a las palabras del Intendente, se ratificaron las presidencias de Santiago Carasatorre y Sergio Oyhamburú al frente del Concejo Deliberante y del bloque FpV; respectivamente. Las comisiones fueron establecidas sin ninguna modificación respecto de 2016.



