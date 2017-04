ALMIRANTE BROWN

Cascallares repasó su primer año de gestión y criticó a Cambiemos

El intendente de Brown destacó las promesas de campaña que logró cumplir y marcó los desafíos para 2017. También deslizó críticas a Cambiemos de cara al año electoral. “Las herramientas de construcción hoy parecerían ser el marketing, pero nosotros creemos en la política y desde la política estamos llenando vacíos”, resaltó.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, inauguró esta mañana un nuevo período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante local con un extenso recorrido de lo hecho por el Municipio en 481 días de gestión.



Con la presencia de casi todos los concejales, el diputado nacional Eduardo Fabiani, el diputado provincial Mariano San Pedro y cientos de vecinos, Cascallares presentó un amplio repaso que incluyó desde los programas sociales y las inversiones en seguridad, salud y educación hasta las obras viales y de bacheo que se desarrollan en el distrito.



“A meses de haber comenzado el segundo año de nuestra gestión, la foto que tenemos para mostrar es más grande de lo que proyectamos, y puedo decirles mirándolos a los ojos que Almirante Brown no está como se encontraba el 10 de diciembre de 2015”, señaló el Jefe comunal al iniciar su alocución.



En ese sentido, aseveró: “Nuestros valores y principios no los dejamos nunca en la puerta de la Casa Municipal. Lo primero es la educación y la salud, la seguridad, la infraestructura social, nuestra gente. Ya no nos conocen por lo que prometemos y lo que prometimos, sino por lo que estamos construyendo y logrando entre todos juntos”.



Seguridad. Al referirse a este tema, el Intendente sostuvo que “es una preocupación de todos los bonaerenses y de todos los argentinos”. “Desde que asumimos venimos llevando a cabo gestiones permanentes con los ministerios de seguridad para coordinar acciones conjuntas”, aseveró.







Resaltó la colocación de 11 destacamentos móviles de seguridad con presencia de 24 horas y la adquisición de 94 nuevos vehículos policiales. “Ya sumamos 91 cámaras de seguridad con equipos de video vigilancia y en este 2017 vamos a tener las primeras 255 cámaras de seguridad instaladas”, agregó.



Salud. Por otro lado, destacó la puesta en marcha nuevamente del sistema 107 Almirante Brown y el fortalecimiento del sistema de emergencias prehospitalarias, “incorporando seis móviles nuevos y reparando unidades que se encontraban fuera de servicio”.



“Mejoramos significativamente nuestra capacidad operativa, multiplicando la cantidad de servicios y reduciendo los tiempos de respuesta. En marzo adherimos al sistema SAME metropolitano, sumando 10 nuevas ambulancias y equipamientos de última generación, lo que ayudará a la descentralización de las bases operativas”, sostuvo.



Trabajo. Asimismo, indicó: “Pertenezco a un movimiento político que nació de la fuerza de los trabajadores y la producción nacional, por lo que la fuerte caída de la actividad económica, la apertura de las importaciones, y el descenso del consumo interno nos compromete aún más con los sectores de la producción y el trabajo locales”.



“Por el decreto número 8 de enero de este año, se estableció nuevamente el Régimen de Promoción Industrial, que beneficia a las industrias con una tasa de seguridad e higiene que va del 7 por 1000 al 2,8 por 1000”, planteó.



A su vez, mencionó: “Seguimos apostando a la educación y a la formación profesional, por eso más de mil jóvenes pasaron por procesos formativos para su inserción laboral, capacitándose en herrería, en electricidad, en carpintería, cerrajería y reparación de electrodomésticos”.



Elecciones. Hacia el final de la ceremonia, recordó que el Municipio “no será una gestión de funcionarios sentados detrás de un escritorio, sino de gestores de nuestros vecinos para llevar soluciones concretas”.



“Vivimos en una época en donde el marketing político amenaza con reemplazar a la verdadera política. Las herramientas de construcción hoy parecerían ser el marketing, pero nosotros creemos en la política y desde la política estamos llenando vacíos”, disparó el jefe comunal en clara referencia al Gobierno de Cambiemos.



En ese marco, recordó que “es un año electoral”. “Aprovecho para reivindicar la participación ciudadana, honrar la política, la democracia y la palabra”, resaltó y aseveró: “Nuestro proyecto está basado en la igualdad, la justicia social y fundamentalmente en la realidad, porque la realidad es la única verdad”.



PR de la Redacción de Info Región

* Nota correspondiente a la publicación del día 03 de Abril de 2017