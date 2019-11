Los estrenos de la semana: 14 films

Llegan a las salas “El irlandés”, “Downton Abbey”, “Huérfanos de Brooklyn”, “Los sonámbulos”, “Reflejos siniestros”, “4 metros”, “Te pido un taxi”, “¿Dónde está ella?”, “El hombre del futuro”, “Depeche Mode: Spirits in the Forest”, “Apurimac. El Dios que habla”, “Cuerpos marcados”, “Instrucciones para la poligamia” y “Venezia”.

El irlandés

Una saga épica sobre el crimen organizado en Estados Unidos durante la época de la post-guerra, vista a través de los ojos del veterano de la Segunda Guerra Mundial, Frank Sheeran, un buscavidas y asesino a sueldo que trabajó junto a algunas de las figuras más notables del siglo XX. A través de varias décadas, la película relata uno de los grandes misterios sin resolver de la historia americana, la desaparición del legendario Presidente del Sindicato, Jimmy Hoffa, y ofrece un viaje a través de los entresijos del crimen organizado: su funcionamiento interno, rivalidades y conexiones con las principales corrientes políticas

DIRECCIÓN: Martin Scorsese.

ACTORES: Robert De Niro, Al Pacino.

GENERO: Suspenso, Drama, Acción.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Downton Abbey

Película basada en la serie de televisión Downton Abbey que sigue la vida de una familia aristocrática y sus sirvientes, que habitan en una gran propiedad en la campiña inglesa del Siglo XX. En el film, la familia Crawley recibirá a nada más y nada menos que al Rey, lo cual agitará la tranquila vida del palacio.

DIRECCIÓN: Michael Engler.

ACTORES: Joanne Froggatt, Michelle Dockery, Hugh Bonneville.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Reino Unido.

CALIFICACION: Apta todo público.

Huérfanos de Brooklyn

Ambientada en los años 50, en la ciudad de Nueva York, la historia sigue a Lionel Essrog (interpretado por Edward Norton), un solitario detective afectado por el síndrome de Tourette, que se aventura a resolver el asesinato de su mentor y único amigo: Frank Minna (interpretado por Bruce Willis).

DIRECCIÓN: Edward Norton.

ACTORES: Edward Norton, Bruce Willis, Leslie Mann.

GENERO: Policial, Drama.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Los sonámbulos

En los festejos de fin de año, una familia numerosa se enfrenta a los conflictos e incomodidades de la convivencia mientras el matrimonio principal que vive una crisis debe liderar también con la adolescencia de su hija y sus salidas nocturnas.

DIRECCIÓN: Paula Hernandez.

ACTORES: Erica Rivas, Daniel Hendler.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 16 años.

Reflejos siniestros

El siniestro fantasma de la Reina de Espadas está en busca de sangre. Sus próximas víctimas: los estudiantes de un antiguo internado, que siempre ha estado envuelto en sombríos rumores. Cuando deciden investigar la torre abandonada de la escuela, una de las zonas prohibidas, los adolescentes descubren un espejo cubierto con misteriosos dibujos. Al recitar sus palabras, se les concede todo aquello que siempre han deseado… a costa de sus almas.

DIRECCIÓN: Aleksandr Domogarov.

ACTORES: Valeriy Pankov, Angelina Strechina, Daniil Izotov.

GENERO: Terror.

ORIGEN: Rusia.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.

4 metros

Relata la historia de un hombre entrando en la crisis de los 40. Joaquín tiene un zumbido en los oídos y poco sabe de sí mismo. Se ha dejado llevar sin intervenir demasiado en sus deseos. No escucha su voz interior. Su vida afectiva y laboral no tienen rumbo. El zumbido quizá sea la expresión, no asumida ni entendida todavía, de un ruido metafórico de la vida gritándole por dónde ir. Su novia tiene 20 años menos, aparece la presión social y familiar sobre la paternidad, sentirse útil, la vocación, el trabajo y cómo ser feliz. Hasta que otra mujer irrumpe y todo parece acomodarse. Pero siempre el orden debe ser interno. Así, como si el destino tomara la palabra, su vida cambiará 4 metros abajo del agua, donde aparece un sendero para encontrar la identidad.

DIRECCIÓN: Federico Palazzo.

ACTORES: Maite Lanata, Paula Morales, Victorio D’Alessandro.

GENERO: Romance, Comedia.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.

Te pido un taxi

Rodrigo está seguro de poder conquistarlas a todas, y nunca se queda con ninguna, porque para él, el amor no existe. En éste, su juego, ha encontrado conquistas un tanto difíciles de manejar, aunque no imposibles, pero, se encontrará con Sol, quién romperá toda regla que él se ha impuesto.

DIRECCIÓN: Martin Armoya.

ACTORES: Nicolás Riera, Ines Palombo, Bárbara Velez.

GENERO: Romance, Comedia.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años con reservas.

¿Dónde está ella?

Mientras que Olivier, de 39 años, pone tanto esfuerzo en su trabajo, Laura, su esposa y la madre de sus dos hijos, de repente un día desaparece. Olivier, desconcertado, tendrá que asumir sus responsabilidades como puede: su nuevo papel como padre y criar a sus hijos por su cuenta.

DIRECCIÓN: Guillaume Senez.

ACTORES: Romain Duris, Basile Grunberger, Lucie Debay.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Bélgica, Francia.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

El hombre del futuro

Michelsen es un solitario ex camionero que fue jubilado a la fuerza. Antes de terminar una vida de trabajo, tiene un último viaje por realizar: ir hasta Villa O’Higgins, el fin del mundo para los camioneros australes. En el camino se irá desprendiendo de todo aquello que formaba su vida, convirtiéndo su última ruta en un viaje de iluminación, en el que enfrentarse al final del camino y a la naturaleza salvaje le permitirá vivir el presente como siempre deseó: junto a su hija Elena.

DIRECCIÓN: Felipe Ríos Fuentes.

ACTORES: José Soza, Antonia Giesen, Maria Alche.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Chile, Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público.

Depeche Mode: Spirits in the Forest

La película sigue la gira Spirit Tour de Depeche Mode realizada entre 2017 y 2018 incluyendo las experiencias de 6 fans de la banda. El recital filmado es el de Berlin, en Waldbühne.

DIRECCIÓN: Anton Corbijn.

GENERO: Recital, Documental.

ORIGEN: Estados Unidos.

CALIFICACION: Apta todo público.

Apurimac. El Dios que habla

Documental sobre cuatro comunidades con varios siglos de historia a 3700m de altura en medio de la cordillera peruana unidas por un ritual ancestral, la renovación anual del último puente Inca: Q´eswachaca.

DIRECCIÓN: Miguel Mato.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta todo público.

Cuerpos marcados

Documental que explora las cicatrices en mujeres (causadas por cáncer, violencia de género y malas praxis) y la realización de tatuajes terapéuticos. La supervivencia como objetivo prioritario, la felicidad como horizonte y el trabajo creativo y solidario para superar las heridas.

DIRECCIÓN: Ciro Novelli, Mariángeles San Martín.

GENERO: Documental.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Instrucciones para la poligamia

Fabiana busca quedar embarazada y está dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder lograrlo: conspirar con su amiga, manipular al marido, pedirle esperma a un extraño. Todo se pondrá en juego y cada uno de ellos cruzará límites llegando a lugares de si mismos que en verdad desconocen.

DIRECCIÓN: Sebastián Sarquís.

ACTORES: Marcelo Mazzarello, Fabiana García Lago, Guillermo Pfening, Ana Pauls.

GENERO: Romance, Comedia.

ORIGEN: Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 13 años.

Venezia

Sigue la desesperación de Sofía, una mujer recién casada cuyo marido muere de un infarto durante la luna de miel. Mientras espera el traslado del cuerpo, Sofía deambula por las calles de Venecia.

DIRECCIÓN: Rodrigo Guerrero.

ACTORES: Paula Lussi, Margherita Mannino, Alessandro Bressanello.

GENERO: Drama.

ORIGEN: Italia, Argentina.

CALIFICACION: Apta mayores de 18 años.