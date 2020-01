Buscan a un joven lomense desaparecido en Australia

Un joven argentino oriundo de Lomas de Zamora es buscado intensamente desde el lunes en Australia, donde reside hace tres meses. Se metió al mar y ser arrastrado por la corriente en una playa al norte.

Se trata de Ian Barr, de 20 años. El joven lomense es ex jugador de rugby del club San Albano y realizaba un “work and travel” en Australia, donde trabaja como recolector de arándanos para productores locales en Queensland.

Según el portal ABC News,el hecho tuvo lugar este lunes cuando Ian viajó con unos amigos a la ciudad costera de Coffs Harbour, al norte del país, y se metió al mar. El turista inglés Reuben Williams, quien intentó rescatarlo, afirmó que ese día “las olas eran enormes”.

“Cuando llegué a él, estaba muy agotado y cansado. Hice mi mejor esfuerzo, pero la corriente fue muy fuerte”, indicó Williams. Tras el fallido intento de recate, avisó a las autoridades es buscado por mar y tierra.

En sus redes sociales, Ian se define como “bachatero, cabrón y futuro médico”. Compartió un posteo en Instagram cuando llegó a Melbourne: “Algún día vas a morir. Esta fue una frase que me motivó a cambiar, a seguir mis sueños a pesar del miedo y empezar a confiar más en mi mismo. Este viaje no sentía miedo hasta que pisé el aeropuerto, fue ahí en dónde respiré profundo y me dije a mi mismo: ‘Este es el camino’. Porque esa es mi manera de ser, donde va mi miedo, voy yo”.