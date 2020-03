Comenzó la inscripción para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia

Comenzó este viernes la pre-inscripción para cobrar el ingreso de emergencia, anunciado la semana por el Gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus y la cuarentena obligatoria.

La ANSES informa que a partir las cero de hoy se puede comenzar a realizar la pre-inscripción para percibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Ruega que los interesados en concretar la pre-inscripción para cobrar este beneficio respeten estrictamente las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la página Web que haga más lento o impida su correcto funcionamiento.

El cronograma de pre-inscripción al IFE se hará de acuerdo al número de terminación del DNI y es el siguiente:



DNI terminación en 0 y 1, podrán completar el formulario el viernes 27 de marzo.

DNI terminación en 2 y 3, podrán completar el formulario el sábado 28 de marzo.

DNI terminación en 4 y 5, podrán completar el formulario el domingo 29 de marzo.

DNI terminación en 6 y 7, podrán completar el formulario el lunes 30 de marzo.

DNI terminación en 8 y 9, podrán completar el formulario el martes 31 de marzo.



“Después de concretada esta pre-inscripción en los días y fechas detallados, la ANSES llevará adelante un rápido relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y, posteriormente, solicitará a éstos toda una serie de datos complementarios como, por ejemplo, sus números de cuentas bancarias”, señalaron.

Es importante señalar que el IFE se otorgará a las personas que están desempleadas, trabajen de manera informal, sean monotributistas de las categorías “A” y “B” o, también, trabajadoras de casas particulares, así como a todos los beneficiarios de la AUH, quienes cobrarán esta ayuda a través de su CBU.

Para que todas estas personas puedan acceder al IFE deben cumplir dos requisitos: Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años; tener entre 18 y 65 años.

Asimismo, cualquiera que reúna estas condiciones sólo podrá acceder al IFE siempre que él o algún miembro de su grupo familiar no perciban ingresos provenientes: a) de un trabajo en relación de dependencia público o privado; b) de ser monotributista de categoría “C” o superior o del régimen de autónomos; c) de una prestación de desempleo; d) de jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); e) de planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a excepción de los de la AUH o Embarazo.

El IFE se abonará por única vez en el mes de abril, si bien podrá ser prorrogado en caso de ser necesario. “Sabemos que muchas personas que están en condiciones de inscribirse al Ingreso Familiar de Emergencia no tienen cuenta bancaria. Para estos casos, estamos estudiando la posibilidad de implementar mecanismos alternativos para que puedan cobrar”, precisó el jueves Alejandro Vanoli, director de Anses.

Anses aclara que “los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán los 10.000 pesos en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses”, motivo por el que pide que no se inscriban.