Echeverría: “Durante toda la vida los dirigentes se dieron el gusto de usarnos”

“Durante toda la vida los dirigentes se dieron el gusto de usarnos como un número”, aseguró Ramiro Echeverría, defensor de Talleres de Remedios de Escalada, luego de que la AFA diera por finalizado el torneo 2019/2020 y suspendiera los descensos hasta el 2021.

“Estamos en una situación complicada, parece que no nos están dando la importancia que nos merecemos, los clubes existen gracias a los jugadores. Durante toda la vida los dirigentes se dieron el gusto de usarnos como un número, no les importa jugar con nuestro sentimiento y plata”, disparó el defensor del Tallarín en diálogo con Info Región.

Hizo un llamado de atención a los dirigentes para que “cedan porque de no ser por los jugadores, el fútbol no va más, y todo será un desastre”. “Ya que no lo fueron nunca, me gustaría que sean más humanos y si no quieren serlo, lo van a tener que hacer igual, porque es nuestro momento”, exigió.

Echeverría consideró que lo ideal sería “que se mantenga un sueldo mínimo, para los seis meses que se avecinan; es decir, los que cobran mucho que se rebajen el salario hasta que esto mejore”. “El jugador del ascenso no cobra nada, pedimos que nos den trabajo para alcanzarle un plato de comida a nuestra familia”, puntualizó.

Explicó que “de los 2000 jugadores que en junio se quedan sin contrato, 150 consiguen trabajo”. “Habrá muchas familias sin comer y chicos que volverán a la calle, porque hay muchos jóvenes dentro de los planteles”, alertó, al tiempo que renovó el pedido: “Sólo pedimos trabajo para que podamos darle de comer a nuestras familias”.

“Queremos seguir jugando”

Echeverría pidió “jugar los partidos que queden, inclusive entre semanas ya que no cambia en nada jugar más fechas o conseguir disputar un Reducido”. Aunque, planteó que “todo depende de lo que haga la Primera A, ya que si ellos hacen una cosa, las demás categorías harán otras”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la finalización de la temporada regular 2019/20 y la suspensión de los descensos hasta 2022 en todas las categorías . “Queremos seguir jugando”, aseguró el defensor.

Con la suspensión de los descensos, que también se mantendrá durante toda la temporada 2021, el campeonato se jugaría de enero a diciembre con 26 equipos (los 24 que componen hoy la Primera División y los dos que asciendan de la Primera Nacional). Recién en 2022, con 28 equipos acumulados en la máxima categoría, volverán a implementarse los descensos en un número a definir y mediante el sistema de promedios, considerando los puntos sumados en las campañas previas (2019-20 -la actual- y 2021) y la propia de ese año que nuevamente terminará en diciembre.

“Es un tema muy difícil para hablar, porque se escuchan muchas cosas. Habrá equipos que podrán jugar el ascenso, descenso y otros nada, entonces ¿Qué van a hacer? ¿Estarán sin jugar?”, se preguntó Echeverría.