Protesta de comerciantes en Adrogué: “Queremos trabajar”

Comerciantes de Adrogué, partido de Almirante Brown, protagonizaron esta mañana una protesta en la zona céntrica bajo la consigna “Intendente Cascallares, queremos trabajar”, la misma que se veía en la bandera que encabezaba la movilización.

Entre cánticos, aplausos y ruidos, decenas de comerciantes se acercaron al centro de Adrogué esta mañana para reclamar la apertura de los locales. Esta semana, la Cámara de Comercio de Almirante Brown mantuvo una reunión con las autoridades y acordaron la presentación de un petitorio que sería elevado la semana próxima al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Más allá de este encuentro, el reclamo tomó las calles. Decenas de comerciantes caminaron sobre las arterias céntricas y se apostaron en el cruce de Pellerano y Esteban Adrogué. “Queremos trabajar” se leía en la bandera, pero también en carteles que portaban algunos de los manifestantes. La crisis en el sector es muy grande, pese a las medidas que se tomaron para paliar la situación.

En la reunión de la Cámara de Comercio e Industria de Almirante Brown con el intendente Cascallares se conversó sobre la posibilidad de abrir comercios bajo la modalidad Take Away (retiro por el local).

“Lo primero que se analizó cual fue el pedido que el Municipio ya ha elevado al gobierno provincial en cuanto a posibilidades de apertura total o parcial, y opciones de Take Away”, explicaron desde la Cámara de Comercio.

Solicitaron la apertura de actividades como: abogados, contadores, martilleros, escribanos, gestores, agrimensores, arquitectos. Kinesiólogos, fonoaudiólogos, podólogos, nutricionistas; Lubricentros, lavaderos de autos, taller de frenos, embragues y afines. Mudanzas y fletes; Plomero, gasista, electricista, jardinería.

La modadlidad take away, en tanto, se solicita para locales gastronómicos, pinturerías, materiales eléctricos, maderera y mueblería, venta de aberturas, cerámicas, repuestos automotor, viveros.

El jefe comunal les solicitó que elevaran las propuestas para ser presentadas el martes próximo ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

El tema “tasas” también fue de la partida. “Se mencionó el tema de las tasas municipales y la necesidad de un gesto desde el Municipio en ese sentido. El Intendente comentó que entiende que con las prórrogas y la no aplicación de interés alguno para todo aquel que no pudiese pagar le parecía una buena medida colaborativa. Más allá de ello, se encontró dispuesto a analizar las propuestas que podamos elevarle para ser evaluadas por el Municipio y elevadas al Concejo Deliberante”, explicaron desde la Cámara de Comercio de Almirante Brown. Se hizo mención, especialmente, a aquellos rubros que no han podido abrir de ningún modo como, por ejemplo las peluquerías.

Además, expresaron su rechazo a las “clausuras que se han multiplicado en las últimas semanas”. Comerciantes las consideran “inoportunas”, tal como la aplicación de multas.

Con información de Nora Urbina