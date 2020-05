Comerciantes denuncian que son discriminados y solicitan la apertura de locales

“Protocolarmente, no se justifica que no haya actividad”, indican, al tiempo que señalan que los supermercados si venden productos que no son esenciales.

Comerciantes de la Región alzan la voz ante la imposibilidad de poder llevar a cabo sus actividades como consecuencia de la cuarentena. Si bien respetan la normativa, apuntan que los comercios de “grandes superficies, como los supermercados, sí pueden vender productos que no sean esenciales”, mientras ellos permanecen cerrados. Denuncian discriminación.

En diálogo con Info Región, el titular de la Cámara de Comercio de Avellaneda, Roberto García Prada, afirmó que “hay grandes sectores de comercio, como zapatería, indumentaria y anexos, que están con ingreso cero”.

“No le vemos salida a esto. El ingreso que hacen por internet, el único medio que tiene para vender, no cifra mucho. La venta de internet están entre el dos y cinco por ciento. En algún rubro puede ser que cifre un poco más y llegue a diez. Pero cuando hablas, te das cuenta que el poder adquisitivo está cayendo”, comentó.

En ese sentido, García Prada sostuvo que “las grandes superficies pueden abrir” y “no se entiende por qué los de proximidad no pueden hacer lo mismo”. “Protocolarmente, no se justifica que no haya actividad”, subrayó.

“Hay que hacer entrar de una o dos personas por local. Le das alcohol en gel y lo que haga falta. No se justifica. Se puede hacer como en farmacias o supermercados que haces la fila afuera del local, con el personal con máscaras y barbijos”, explicó.

A su vez, el titular de la Cámara de Comercio de Almirante Brown, Martín Cao, apuntó que “los supermercados están abiertos desde el primer día de la cuarentena y no solo venden alimentos, sino que terminan vendiendo todo tipo de productos”, por lo que los comerciantes del distrito enviaron una carta al Municipio.

“A esta altura de la cuarentena, esta situación ya no puede ser posible. Las grandes superficies estén vendiendo indumentaria, electrodomésticos, y los comercios de cercanía no pueden. Es algo que no se puede seguir sosteniendo”, recalcó, en contacto con este medio.

Posteriormente, las diferentes entidades de comercio de Almirante Brown enviaron un documento al ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, que tiene como principal premisa si “¿Es justo?” lo que ocurre en este presente de cuarentena.

“¿Es razonable exigir a miles de comerciantes respetar una cuarentena que puede convertirse en el fin de su emprendimiento, en el cese de su fuente de subsistencia, la de sus empleados, cuando a su vez se esta permitiendo una vez mas que emprendimientos de cadenas y capitales extranjeros sigan en esta senda de perjuicio hacia nuestro comercio minorista, el comercio que da vida a las ciudades, el comercio de barrio que se compromete con sus vecinos? ¿No estamos observando una clara decisión discriminatoria?“, indica el documento.

En este contexto, esta semana se dieron dos manifestaciones en la Región que continúan con la índole de este reclamo. En primer lugar, los Comerciantes Unidos de Lomas de Zamora realizaron un ‘bocinazo’ en las puertas de la municipalidad para, además de la apertura de algunos comercios, marchar contra el impuesto de Seguridad e Higiene.

Lo propio hicieron los comerciantes de Esteban Echeverría días más tarde, al juntarse frente al Palacio Municipal para reclamar ser recibidos por las autoridades comunales.

“Si no tenemos una respuesta, el lunes abrimos directamente los negocios, levantamos las persianas y que hagan lo que tengan que hacer”, señalaron comerciantes a Info Región, en el marco de la protesta de este viernes.