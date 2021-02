El Presidente recibió a la Mesa de Enlace

El presidente Alberto Fernández recibió este miércoles en la Casa Rosada a los integrantes de la Mesa de Enlace de las Entidades Agropecuarias, luego de lo que fue una semana cargada de cruces por el eventual aumento de retenciones.

Tras la reunión, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, aseguró que “no va a haber incremento de retenciones ni intervención en los mercados” de exportación de productos agropecuarios”.

El encuentro se realizó desde las 16 en Casa de Gobierno y cuenta con la presencia de los titulares de Coninagro, Carlos Iannizzotto; de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; y de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, acompañados por los vicepresidentes de cada entidad.

Por su parte, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el canciller Felipe Solá; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.

La reunión fue agendada horas después de que las entidades del campo le solicitaran al Gobierno debatir propuestas para estimular la producción y reducir costos que afectan su precio en góndola, y manifestar personalmente su rechazo a un incremento de los derechos de exportación o la instrumentación de cupos a la exportación de productos primarios.

Esta semana, Fernández expresó en una entrevista que la eventual suba en las retenciones sería para evitar que se traslade al consumidor el aumento de su precio internacional y, así, “garantizarle a los argentinos que tengan la comida que necesitan a precios razonables”.

En ese sentido, dijo que no está “contra el campo” sino enfocado en una recuperación del salario “en términos reales” después de una pérdida que, en los últimos cuatro años, “fue del 20 por ciento”.

Retenciones: una medida devastadora para la producción



Parece mentira que debamos reiterar algo que ya expresamos en innumerables ocasiones y que las autoridades deberían saber y reconocer: los productores no somos formadores de precios.



El comunicado:https://t.co/uiAPghyzPh — CRA (@CRAprensa) February 8, 2021

“Lo que tienen que entender los productores es que los pastos no están dolarizados. La producción del maíz no está dolarizada. No pueden trasladar a la mesa de los argentinos los precios internacionales porque no producen a precios internacionales”, señaló el Presidente.

Días más tarde, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias emitió este lunes un comunicado en el que manifestó su “más absoluta consternación ante las declaraciones del Presidente de la Nación”, en la que “acusa a todos los productores argentinos y al campo en general de ser los responsables del aumento de los precios”, además de “amenazar con implementar un aumento de retenciones o cupos de exportación, dos medidas devastadoras para la producción”.

“Pocas veces en la historia democrática se vio a un Presidente dirigirse tan injustamente a millares de argentinos por el solo hecho de llevar a cabo una actividad lícita y noble, como es la producción de alimentos. Peor aún, amenazarlos públicamente frente al resto de sus compatriotas y al mundo, a partir de una acusación sin ningún tipo de fundamento, humillándolos, una vez más, con una actitud que no se condice con su investidura ni con la debida mesura e imparcialidad que debe exhibir la máxima autoridad de la Nación”, agregaba el documento.