Esteban Echeverría: Sergio Berni se mostró con Fernando Gray

En una visita con claro contenido político y de cara al reordenamiento que se espera por parte de la actual coalición oficialista tras las elecciones legislativas del 14 de noviembre, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, visitó hoy la localidad echeverriana de Monte Grande donde participó junto al jefe comunal, Fernando Gray, de la presentación de 20 patrulleros.

La ocasión no pasaría de una acto de gestión si no fuera porque los patrulleros fueron adquiridos por el Municipio y no por la provincia.

Con el ministro @SergioBerniArg presentamos 20 nuevos patrulleros para la Guardia Urbana adquiridos con fondos municipales. La seguridad en #EstebanEcheverría es una prioridad en nuestra gestión, por eso seguimos trabajamos en conjunto con el gobierno nacional y provincial. pic.twitter.com/egzKIcytWH — Fernando Gray (@fernandogray) October 15, 2021

Las imágenes compartidas por los funcionarios en las redes sociales dieron pie a una serie de especulaciones acerca de los movimientos que tendrán lugar en el justicialismo provincial y en la posibilidad de una convergencia entre Gray y Berni cuyas divergencias con la actual conducción partidaria encabezada por el diputado nacional Máximo Kirchner no sólo son conocidas sino que son admitidas por ambos funcionarios.

Asimismo, el ministro y el intendente tienen otro adversario común: el licenciado jefe comunal lomense y actual jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Martín Insaurralde.

Sin embargo, tanto Berni como Gray mantienen línea directa con Kicillof, aunque mientras que el encargado dela seguridad provincial reconoce el liderazgo de la vicepresidente, Cristina Fernández, el echeverriano mantiene una buena relación con el titular del Ejecutivo, Alberto Fernández.