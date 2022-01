La mamá de Lara contó que su hija no se resistió y pidió perpetua para los asesinos

Laura, la mamá de Lara Fernández, la adolescente de 17 años asesinada de un disparo en la nuca en Parque Barón, Lomas de Zamora, pidió que atrapen a los asesinos de su hija y que les apliquen prisión perpetua para que “no salgan a los 8 años”.

En un duro testimonio ante los medios, contó que su último contacto con Lara fue alrededor de la 1 de la madrugada del 1 de enero, cuando se saludaron mediante el celular que poco después intentarían robarle, provocándole la muerte.

“Hice una videollamada para decirle Feliz Año”, contó Laura, y luego reveló que “el último mensaje” de Lara fue “ma te amo”. “Cuidate hija”, fue su respuesta.

La mamá contó que es policía de la Ciudad de Buenos Aires y que ese mismo día entró a trabajar a las 6 de la mañana en Caballito.

“Yo soy personal policial. A las 8 de la mañana estaba en la calle Directorio y Thompson, donde se junta chicos. Yo estaba controlando la seguridad de esos chicos y en ese momento recibo la noticia de que a mi hija le habían pegado un tiro”, relató con la voz entrecortada.

Sobre las circunstancias del hecho, la mujer contó que Lara “estaba con amigos, era un grupito de 5 o 6” ya que “se movían en grupo para que nunca les pase nada.”, y luego aclaró que la joven “no se resistió” al robo de su celular como trascendió en un principio.

“Tenía un teléfono de porquería, yo nunca le compré un celular bueno, no porque no pudiera sino porque no me parecía bien, pensé que tal vez se lo robaban”, precisó, e insistió en que “tenía un teléfono que no valía ni 10 mil pesos, y por eso la mataron”

En medio del dolor, Laura aseguró que la “destrozaron”. “Lo único que pido es que se haga justicia. Hoy va a haber una marcha que están organizando todos los amigos de Lara”, señaló.

En cuanto a sus expectativas de esclarecimiento, indicó que “si los llegan a agarrar” espera “que no les den 8 años y que después salgan porque hicieron buena letra”.

“No quiero que quede impune, quiero perpetua, voy a luchar, se lo prometí a mi hija cuando la fui a despedir. Voy a hacer todo para que ellos queden presos de por vida”, enfatizó.

Sobre Lara, la mamá contó que era todo en su vida y que era una chica “muy buena, muy dulce, estaba para todos, todo el tiempo”.

“Yo la crie sola, era mi todo, no tenía maldad, era muy buena con todos. Venían a mi casa a tomar mate porque prfería que estén acá en lugar de andar por la calle. Era muy querida por todo el mundo”, contó entre lágrimas.