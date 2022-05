Alberto Fernández: “La de Cristina es una mirada parcial”

El presidente Alberto Fernández desestimó hoy las críticas que la hizo a su gestión la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, a quien le adjudicó una “mirada parcial, absolutamente económica” al tiempo que negó que su administración haya defraudado a sus votantes tal como lo acusó su compañera de fórmula. “

Cuando alguien dice que nuestros votantes pueden estar decepcionados con nosotros, creo que nuestros votantes son conscientes de que tuvimos que enfrentar una pandemia con un sistema de salud quebrado por Macri, y lo hicimos bastante bien”, recalcó el jefe de Estado.

Pese a que destacó que tiene “un enorme respeto” por Cristina Fernández aclaró que si bien “ella representa en la historia algo significativo, y en el presente es líder de un espacio importante”, hay cosas en las que no comparte su mirada”

“Respeto lo que dice, pero pido que respeten lo que digo yo”, destacó el presidente y añadió: “La de Cristina es una mirada parcial, absolutamente económica, que desatiende que vivimos una pandemia”, sostuvo en una entrevista con el diario español El País en la que puso de relieve que su preocupación por la “obstrucción al Gobierno”.

En ese sentido, precisó que si bien el debate no lo preocupa consideró que “a veces las voces se vuelven tan altisonantes que no dejan ver la realidad” en referencia a la calificación de “debate de ideas” que hizo la vicepresidente sobre el conflicto interno que divide al Frente de Todos.

“La verdad es que yo tomo las decisiones. Eso no quiere decir que no escuche a Cristina, que desprecie su opinión. Pero la decisión la tomo yo. Y llevó mucho tiempo que se den cuenta de que yo estoy gobernando. Los debates que propongo son en este tono de voz, no necesito gestos grandilocuentes ni insultos ni maltratos”, indicó .

En la entrevista con El País, ratificó el rumbo de la gestión del ministro de Economía, Martín Guzmán, al sostener que “no se puede vivir con déficit permanente; eso tenemos que solucionarlo”.