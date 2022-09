“Sé la voz de los que no pueden hablar”, el pedido de la familia de la Zamira

La familia de Zamira Domínguez, asesinada a golpes en su casa de Monte Grande, hace una convocatoria a docentes, vecinos, familiares y allegados a menores que son víctima de violencia. “Sé la voz de los que no pueden hablar”, es el pedido que conmueve.

El 29 de septiembre de 2018, la madre de Zamira dejó a la nena a cargo de su pareja -González- para asistir a una reunión en el jardín. En ese tiempo, la chiquita -de apenas 5 años y con hipoacusia- fue brutalmente golpeada y abandonada a su suerte. Cuando ya no tenía vida, fue llevada al hospital Santamarina. La autopsia indicó que la nena presentaba infiltraciones hemorrágicas en ambos riñones e hígado de carácter traumático.

Esta semana, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 9 de Lomas de Zamora -que ya había declarado culpables a Brenda Fernández y Brandon González por el asesinato– se dio a conocer la pena: 18 años por “abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo” para ella y prisión perpetua para el él.

“Esto no nos alivia el corazón, no nos devuelve a Zami, no vuelve su risa, su picardía, su inocencia y su luz. Tampoco quita el dolor que le causaron a ella con cada golpe, cada mordida, cada acto de desamor. Ni el horror y miedo que dejaron en H. (su hermana), por que pudimos hacer justicia por Zami, pero acá nos quedó H. con cada recuerdo de lo que hoy es el peor día de su vida al verla a su hermana sufrir durante esas ocho horas que dejó su madre en agonía a Zami hasta morir”, advierte el mensaje.

En este marco, la familia aclara: “Esta lucha no termino con esta sentencia, con sus asesinos presos, uno hasta pudrirse y ELLA hasta sus 40 años. Esta lucha la vamos a seguir nosotros por H., por qué pueda tener una buena vida y llena de amor como tendrían que haber tenido las dos y por causa de Brenda que no nos quiso dar las nenas a nuestro cuidado este es el desenlace. Un desenlace terrible, que terminó con la vida de nuestra Zami, y que nos va a doler por el resto de nuestras vidas”.

“Que esto haga ruido, que la gente tome conciencia. Te hablo a vos, que sos maestra , que sos vecina, amiga, tia, hermana, madre, padre, abuela, abuelo, quien seas, si ves algún caso de violencia infantil DENUNCIA, si ves a pequeños inocentes en estado de abandono DENUNCIA, HABLA, Y LUCHÁ las veces que sean necesarias por qué ellos no tienen los medios, ellos no entienden la gravedad, ellos sufren y tienen miedo”, pide la familia, que cierra el mensaje con un pedido que conmueve: “Sé la voz de los que no pueden hablar”.