Destituyen e inhabilitan al juez Luis Carzoglio, que se negó a detener a los Moyano

El jurado de enjuiciamiento que llevaba adelante el jury contra el juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio decidió hoy la destitución e inhabilitación del magistrado, suspendido en sus funciones desde 2018.

La causa contra Carzoglio fue reactivada meses atrás, luego de que el juez recordara públicamente las presiones que recibió de parte de representantes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión macrista.

En 2018, el juez reveló públicamente que dos agentes ingresaron a su despacho con una carpeta armada con información sobre los Moyano y le requerían que ordene la inmediata detención, en el marco de una causa por supuesta administración fraudulenta en el Club Atlético Independiente.

En diálogo con AM750, Carzoglio calificó de “precipitado” el procedimiento en el que se concretó la destitución este jueves. “En cinco días hubo que interrogar a 60 testigos, y con los últimos cinco tuvimos que desistir”, se defendió. Además, apuntó al procurador general interino de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Casal, por “maniobras” para agilizar el proceso de inhabilitación.

“Nos extraña que haya habido un voto unánime, pero vamos a recurrir la resolución y vamos a seguir peleando dentro de lo legal”, argumentó Carzoglio. “Esmuy grave lo que pasó, conmigo no van a poder. Lo vamos a pelear. Vamos a ir a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires”, adelantó el magistrado destituido.

“El jurado no entendió. La unanimidad me llama mucho la atención, no puede ser que no haya habido diferencia de opiniones”, remarcó.

LA DENUNCIA

Carzoglio fue denunciado por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” por la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios y el procurador de la Corte, Julio Conte Grand.

Entre las causas por las que se acusa a Carzoglio están el haber dictado una orden de allanamiento a 18 propiedades sin fecha, lo que provocó la nulidad de los procedimientos, y el dictado de prisiones preventivas conexas, así como también haber resuelto beneficios a presos de expedientes ajenos.

CASO MOYANO

La denuncia contra Carzoglio por presuntas irregularidades en el desempeño de su función no incluye su actuación en la causa contra el sindicalista camionero Pablo Moyano, por presunta asociación ilícita en perjuicio del club Independiente de Avellaneda, del que es vicepresidente.

El magistrado había rechazado el pedido de detención que el fiscal Sebastián Scalera pidió para Pablo Moyano, por supuesto liderazgo en una asociación ilícita junto con la barra brava de Independiente.