Referentes del PRO cruzaron a Larreta por las elecciones recurrentes en CABA

El gobierno porteño confirmó este lunes que habrá elecciones recurrentes y desde el PRO salieron a cuestionar con dureza a Horacio Rodríguez Larreta. “Profunda desilusión”, dijo el ex presidente Mauricio Macri. Se sumaron María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich.

María Eugenia Vidal fue de las primeras en salir al cruce. “El PRO y el JxC que le prometimos a los argentinos no es este. No hay ambición personal que pueda estar por encima de nuestros valores y del equipo. Somos el cambio o no somos nada”, aseguró a través de redes sociales.

“Coincido con María Eugenia. Qué profunda desilusión“, advirtió Macri instantes después.

Patricia Bullrich, presidenta del PRO, se sumó a las críticas. “ES MUY SIMPLE: la coherencia y la convicción son los valores que defendemos. Por eso: ´Está mal cambiar las reglas. Es hacer trampa´, como dijo Horacio Rodríguez Larreta. Hoy, él manipuló las reglas electorales en la ciudad de Buenos Aires a cuatro meses de las elecciones“. “Cuidemos el dinero de la gente. Esta decisión es un despilfarro. Nosotros seguimos por el camino de los valores. Conmigo, estas cosas no van a pasar”, sentenció la precandidata presidencial.

Horacio Rodríguez Larreta anunció hoy que los porteños elegirán a su sucesor en las PASO, que se harán el 13 de agosto, con Boleta Única Electrónica. A través de un video subido en sus redes sociales, señaló que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para autoridades municipales será el 13 de agosto, en coincidencia con las presidenciales, aunque en la categoría jefe de Gobierno y legisladores de la Ciudad los porteños votarán con Boleta Única Electrónica.