Lomas de Zamora: desde Juntos por el Cambio denuncian aprietes del Movimiento Evita

El equipo de campaña del precandidato de intendente de Lomas de Zamora por Juntos por el Cambio, Guillermo Viñuales, denunció a través de sus redes sociales que un grupo de personas identificados como integrantes del Movimiento Evita intentaron que no realice una actividad de campaña en el barrio Soledad de Villa Fiorito.

“A nosotros los matones de Grabois (sic) no nos van a sacar de los barrios” sostuvo Viñuales en sus redes sociales desde donde reprodujo el video que refleja el momento que un grupo de personas liderado por dos militante lo intiman al decirle: “Andate”

El video comienza cuando una persona que dice integrar el Movimiento Evita increpa al grupo de Juntos por el Cambio y les explica que “hace mucho tiempo” que milita en ese barrio y se pregunta “por qué es la primera vez” que llega a ese barrio, a lo que el precandidato le responde con ironía que “no sabía” que hubiera que explicarle algo él.

“A mi no, a los vecinos”, rectifica al tiempo que asume por sí la representatividad del barrio.

-“Yo estoy hablando con los vecinos”, replica Viñuales

– “No, vos venís con los carteles de Larreta, Santilli..”, enumera el puntero.

Luego, el diálogo se desmadra y el puntero del Evita comienza a increpar al precandidato al grito de “caradura”, aunque aclara que no lo está “patoteando”. Y agrega: “Si te estuviera patoteando te estaría pegando”.

“Los barrios de Lomas no tienen dueños ni gerentes, son de los vecinos y los camino hace muchos años.

La situación vivida hoy junto con mi equipo en Fiorito, no hace más que alentarme a seguir adelante para que luchemos con más fuerza por los valores democráticos que necesitamos recuperar como sociedad, en Lomas , en el conurbano y en la Argentina” indicó Viñuales en sus redes. Y agregó: “Hoy más que nunca me solidarizo con los chicos y las mujeres del Barrio Soledad y me comprometo a luchar por el cambio”, concluyó Viñuales.

Esta no es la primera dificultad que sufren los referentes de la fórmula que integran Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales. Hace unos días y en pleno centro de Lomas de Zamora fueron blanco de un ataque a huevazos que fueron arrojados desde un auto en ocasión de un encuentro entre Viñuales y el diputado Martín Tetaz con la prensa local.

Unas semanas atrás, un grupo de colaboradores del precandidato también denunció una agresión en la plaza Libertad de Lomas de Zamora por parte de grupos afines al oficialismo local.