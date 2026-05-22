ANMAT prohibió productos de limpieza de la marca Maxus por no contar con autorización

La ANMAT detectó que la marca “Maxus” comercializaba productos sin inscripción sanitaria obligatoria, incumpliendo la normativa vigente para este tipo de artículos.

La ANMAT detectó que la marca “Maxus” comercializaba productos sin inscripción sanitaria obligatoria, incumpliendo la normativa vigente para este tipo de artículos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, comercialización y distribución de una reconocida marca de productos de limpieza tras detectar que no contaba con los registros obligatorios ante el organismo. La medida fue oficializada mediante la Disposición 3064/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según detalló la ANMAT, la investigación se inició a partir de tareas de fiscalización realizadas por el Servicio de Domisanitarios del Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal. Allí detectaron que la marca “Maxus” comercializaba productos sin inscripción sanitaria obligatoria, incumpliendo la normativa vigente para este tipo de artículos.

Además, el organismo señaló que los productos eran promocionados y vendidos a través del sitio web Química Maxus, además de redes sociales y plataformas digitales de venta. Tras las verificaciones correspondientes, las autoridades concluyeron que ninguno de los artículos figuraba registrado ante la ANMAT.

Entre los productos prohibidos aparecen desinfectantes, limpia pisos, lavandina en polvo, detergentes lavavajillas, desengrasantes, shampoo para autos, jabón para ropa, suavizantes, aromatizantes y limpiadores en general. También fueron alcanzados productos para piletas como cloro granulado, pastillas de cloro y alguicidas. Desde el organismo advirtieron que la falta de inscripción impide garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los productos comercializados.