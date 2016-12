JUSTICIA POR PEDRO

Marcharán por el motociclista atropellado en Monte Grande

Pedro Soria tenía 23 años cuando murió tras ser atropellado por un auto cuando circulaba por la avenida Santamarina el pasado 8 de diciembre.

Pedro Soria murió al ser embestido por un auto que circulaba a contramano sobre la avenida Sofía T. de Santamarina, en la tarde del 8 de diciembre. Familiares, vecinos y allegados marcharán para pedir justicia y para que “cambien las leyes”. La movilización será mañana desde las 18.

La plaza Mitre, de Monte Grande, frente a la Parroquia Inmaculada Concepción, será el punto de partida de una nueva movilización por justicia. En este caso, familiares de Pedro Soria se congregarán junto a vecinos y allegados para realizar “una marcha en silencio”.



“Nuestra marcha es para pedir que cambien las leyes. Una persona que comete una infracción, ya sea leve o grave, como fue en este caso de tránsito, tiene que saber que puede provocar una muerte. Y el asesino de Pedro no debe estar en libertad, y mucho menos conduciendo”, expresó a Info Región Sandra, la mamá de la víctima.



“Vamos a hacer una marcha en silencio, no queremos que haya cuestiones políticas ni nada que se le parezca. Van a venir muchas madres de chicos que tampoco se sintieron representadas por nadie, por lo que seguramente habrá mucha gente de otros casos”, comunicó.



Sobre la causa. Según Sandra, el imputado ya se presentó a declarar en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Esteban Echeverría. “Nuestros abogados ya están pendientes del tema, pero el señor sigue libre”, agregó.



Con respecto a los testigos, la madre de Pedro aseguró que la familia recibió varios llamados de gente que “venía circulando detrás de la víctima y que presenció el momento del accidente”. “Se ofrecieron como testigos y están colaborando con la causa”, afirmó.



“Mi hijo circulaba a 40 kilómetros por hora, tenía todos los papeles en regla. Salió a comprar cigarrillos y volvía. Y este señor, cuando abría el semáforo, en sentido contrario se cruzó a la mano opuesta, chocó a Pedro con la parte derecha del auto y terminó en el cordón. Todos los testigos me aseguraron que el tipo venía de contramano como si nadie viniese de frente”, relató Sandra.



Y concluyó: “Todos los peritajes demostraron que esta persona no tiene forma de echarle la culpa a nadie. Veremos cómo sigue la causa”.



PF de la redacción de Info Región.