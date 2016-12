PRESUPUESTO 2017

García justificó respaldo al Presupuesto pero pidió bajar el nivel de deuda

“El presupuesto no es de Vidal sino de todos los bonaerenses”, subrayó el senador por el Bloque Peronista en diálogo con Info Región. Destacó el fondo para obras en municipios por 8.500 millones de pesos y el endeudamiento acordado.

En diálogo con Info Región, García recalcó que “el Presupuesto es una herramienta de gestión muy importante ya que garantiza el funcionamiento de la estructura estatal de la provincia de Buenos Aires” al justificar el aval al proyecto sancionado esta semana en la Legislatura.



“Tenemos que entender que no es el Presupuesto de (María Eugenia) Vidal, con quien tenemos diferencias ideológicas y políticas, sino que es de todos los bonaerenses”, remarcó e indicó que desde su espacio hicieron algunas sugerencias para que el proyecto tenga “un punto de vista más social”. “Hemos sugerido modificaciones en el fondo municipal de obras que este año termina siendo de 8.500 millones de pesos”, enfatizó.



Endeudamiento. Uno de los puntos que más debate generó fue el de la toma de deuda. El senador peronista justificó el endeudamiento porque “la provincia de Buenos Aires si no toma deuda no puede funcionar ya que tiene un déficit estructural desde hace muchísimo tiempo”.



“Lo que tiene que hacer la gestión es ir bajando ese nivel de deuda”, reclamó y defendió el respaldo al endeudamiento por 52 mil millones de pesos ya que es “un poco más de la mitad de lo que habían propuesto que era cerca de 100 mil millones de pesos”.



Diferencias. Respecto de las diferencias que se dieron con el bloque FpV-PJ, evitó realizar evaluaciones sobre la situación actual del espectro peronista y se limitó a señalar que “el sector ligado a La Cámpora estuvo cerca de acompañar pero a último momento no lo hicieron”.



WGS de Redacción de Info Región.