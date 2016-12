HOCKEY MASCULINO

Sabaz: “El balance del año es muy bueno”

Sabaz forma parte de la primera nómina de los Leones para el 2017.

El arquero de Banfield lamentó quedar en la puerta del ascenso a la máxima categoría del metropolitano, aunque insistió en que se rescatan “cosas positivas”. Además, valoró la citación para el seleccionado nacional.

Julián Sabaz vive por estos días sensaciones encontradas, es que como arquero de Banfield lamentó la pérdida de una nueva oportunidad de ascender a la máxima división del hockey metropolitano, ya que cayeron en los playoff ante Quilmes High School, en la tanda de penales australianos.



No obstante, las buenas llegaron desde la vereda del seleccionado debido a que fue convocado una vez más por Carlos Retegui para iniciar la pretemporada con la camiseta albiceleste pensando en lo que será la temporada 2017.



“Dejando la derrota del repechaje que fue hace poco y todavía nos duele, el balance del año es muy bueno, entrenamos muy bien, el cuerpo técnico se complementó con los chicos y, pese a que no se cumplió el objetivo final, hay cosas positivas”, señaló, en charla con Info Región.



Por otra parte, celebró un nuevo paso por el elenco nacional: “Como en cada convocatoria que veo una lista y me toca estar, me pone muy contento. Se sumó gente nueva al equipo, siempre genera felicidad estar”.



Desenlace adverso



Los conducidos por Cristian González no lograron coronar un buen año con el principal objetivo que era el ascenso a la máxima divisional. Es que en el camino de los playoff se toparon con Quilmes High School, al cual le ganaron 2-1 en el encuentro de ida, pero no pudieron sostenerlo y en el cotejo definitorio cayeron con el mismo número, de esa situación se desprendió la definición por penales en la que perdieron y dejaron atrás el sueño.



“Los dos partidos jugamos a la altura, el déficit fue el mismo que acarreamos a lo largo del año contra los equipos más fuertes de la categoría que fue no ser efectivos en los metros finales y en los cortos, además de recibir muchas tarjetas, eso también influye porque es difícil jugar con uno menos en estas instancias”, opinó Sabaz.



En consonancia, pese a la frustración, destacó el trabajo del cuerpo técnico y la inclusión de los juveniles: “Los chicos de quinta y los que venían jugando nos dieron una mano increíble, el cuerpo técnico hizo que estén muy metidos, hubiese sido espectacular cerrar con un ascenso pero a veces los objetivos no se cumplen”.



Lo que viene



El entrenador del seleccionado argentino de hockey masculino, Retegui, anunció a los jugadores que integrarán el plantel de cara a lo que será la temporada 2017, lista en la que aparece el portero del Taladro, además de Agustín Mazzilli, jugador formado en Lomas Athletic y partícipe del campeonato olímpico obtenido en Río de Janeiro.



Ante la nueva citación al flamante campeón, Sabaz concluyó: “Todavía no caigo del logro en los Juegos Olímpico, hablando con otros compañeros están en una situación parecida, ahora hay que trabajar para mantenerlo que es bastante difícil. Se veía venir que iban a conseguir algo importante, no se esperaba que fuera tan grande, pero trabajaron para eso y no es casualidad”.



LNR de la Redacción de Info Región.