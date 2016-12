PARA UN USO MEDIDO Y CUIDADO

Recomendaciones para un uso responsable de la pirotecnia

Con la llegada de las Fiestas, hay que extremar los cuidados en el uso de la pirotecnia.

Compra de fuegos artificiales “autorizados y legales, que no sean usados por menores y utilizarlos al aire libre" son sólo algunas de las advertencias de la ANMaC. Bomberos también dieron sus recomendaciones.

La Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) dio una serie de precauciones para aquellas personas que decidan celebrar con pirotecnia durante las Fiestas.



Instaron a comprar fuegos artificiales “únicamente autorizados por RENAR/ANMaC, con la certificación correspondiente en la etiqueta que garantiza su legalidad”. También advierten que “los menores de 16 años no pueden usar pirotecnia”, pidieron “utilizarlas al aire libre y en lugares habilitados; no introducirlas dentro de envases; no tocar un producto que no explotó y no arrojarlos debajo de automóviles ni los dirijas contra personas”.



Para profundizar estas recomendaciones, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas de Zamora, Gustavo Liuzzi, subrayó que “no hay que adquirir la pirotecnia ‘trucha’”. Pidió también que, debido a las altas temperaturas, “hay que extremar los cuidados tras comprar estos productos ya que el sol fuerte y el calor puede provocar que exploten solas”.



“Hay que guardar la pirotecnia autorizada en lugares frescos. Y en cuanto a las zonas, donde usar la pirotecnia y encender los fuegos artificiales, deben ser espacios despejados de gente, de parrillas y demás. Además hay que tomar las debidas precauciones para no tirar cerca de los chicos, y hay que proteger también a los animales, que son cuestiones que hoy se están haciendo mucho hincapié”, recalcó Liuzzi.



El problema de los globos pirotécnicos. El jefe de Bomberos remarcó, asimismo, el cuidado que se debe tener “con los lugares donde pueden caer los restos calientes” de las cañitas voladoras o de los globos pirotécnicos, “como pueden ser los techos de paja de algún quincho o donde haya membranas”. “Los globos, principalmente, son un foco de ignición terrible con el que hay que tener mucho cuidado. La mayoría de casos de incendios producidos en las fiestas, el 80% son por los globos”, precisó.



Para bajar su foco de ignición, Liuzzi avisó que “se puede mojar un poco el producto pirotécnico, si es posible”.



Ante lesiones. En caso de que alguna persona se lesione por el uso de pirotecnia, Liuzzi enfatizó que “lo mejor en cuanto a los primeros auxilios es el agua abundante, o la solución fisiológica, e ir a un centro asistencial”.



Recomendó no usar “nada de trapos o de hielo” porque puede agravar el cuadro. “El agua abundante, a temperatura ambiente, es lo mejor”, concluyó.



PF de la Redacción de Info Región.